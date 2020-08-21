تخطّت حدود الجرأة .. السعودية أمل الشهراني تخلع ملابسها لالتقاط صور وإثارة متابعيها!

تخطّت السعودية أمل الشهراني حدود الجرأة وصدمت متابعيها بعد نشرها صورة جديدة ظهرت فيها وهي ترتدي البكيني من قطعتين، على أحد شواطئ فلوريدا الأمريكية .

وعلقت أمل الشهراني على صورتها قائلة: “أشعة الشمس هي أفضل دواء”.

وشنّ متابعون هجوماً عليها بتعليقات أكدوا فيها أنه ليس من الضروري أن تظهر أمامهم بأنها الشريفة ثم ترتدي تلك الملابس الفاضحة وتنشرها على السوشال ميديا .

واعتبروا أن تلك الملابس “بيكيني” هي المناسبة للبحر لكن لا داعي لنشرها وتداولها بهكذا طريقة واتهموها بأنها تتعمد إثارة الجدل.