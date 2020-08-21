أمل الشهراني
أمل الشهراني
حياتنا

تخطّت حدود الجرأة .. السعودية أمل الشهراني تخلع ملابسها لالتقاط صور وإثارة متابعيها!

كتب وطن
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تخطّت حدود الجرأة وصدمت متابعيها بعد نشرها صورة جديدة ظهرت فيها وهي ترتدي من قطعتين، على أحد شواطئ فلوريدا الأمريكية .

وعلقت على صورتها قائلة: “أشعة الشمس هي أفضل دواء”.

وشنّ متابعون هجوماً عليها بتعليقات أكدوا فيها أنه ليس من الضروري أن تظهر أمامهم بأنها الشريفة ثم ترتدي تلك الملابس الفاضحة وتنشرها على السوشال ميديا .

واعتبروا أن تلك الملابس “” هي المناسبة للبحر لكن لا داعي لنشرها وتداولها بهكذا طريقة واتهموها بأنها تتعمد إثارة الجدل.

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