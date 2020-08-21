بعد الوافد المصري المُتعاطي للمخدرات الذي أتى فعلاً فاضحاً داخل مسجد بالكويت .. حادثة جديدة في مسجدٍ آخر!

بعد أيّام قليلة من قيام وافد مصري متعاطٍ للمخدرات باقتحام مسجد في احدى مناطق محافظة مبارك الكبير بالكويت وخلع كامل ملابسه بداخله، سجلت إحدى المساجد في منطقة أشبيلية حادثة جديدة.

وأفاد مصدر أمني بأن وافداً أزعج المصلين وهو في حالة غير طبيعية في المسجد. بحسب صحيفة “الراي” الكويتية

وتمكّن رجال الأمن من ضبط الوافد فور تلقيهم بلاغاً عما بدر منه .

وجاءت هذه الحادثة بعد أيام من احتجاز رجال الأمن الكويتي وافدا -أشار مغرّدون كويتيون إلى أنّه مصري- متعاطٍ، اقتحم مسجداً بمحافظة مبارك الكبير.

وذكر مصدر أمني أنه تم التأكد من عدم وجود دوافع دينية وراء فعلته، وأن ما أتى به كان جراء تعاطيه الممنوعات، وأحيل إلى مخفر المنطقة للتحقيق.

ونقلت صحيفة “الأنباء” عن مصدر أمني في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنه سيتم إحالة الوافد وهو في العقد الثالث إلى الإبعاد الإداري على خلفية تعاطيه المواد المخدرة وهو ما دفعه لارتكاب فعل فاضح داخل المسجد .