“الوزير الإماراتي الجبان” … لماذا حذف أنور قرقاش تغريدته التي امتدح فيها يوسف بن علوي وتحدّث فيها عن السلطنة؟!

حذف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش تغريدة أشاد فيها بوزير الخارجية العُماني السابق يوسف بن علوي ما أثار تساؤلاتٍ عن من أجبره على ذلك .

ووصف قرقاش الوزير بن علوي بـ”مدرسة دبلوماسية بارزة” وبارك للوزير الجديد بدر البوسعيدي.

وقال في نصّ تغريدته قبل حذفها: “كل التقدير لمعالي الأخ يوسف بن علوي الذي كان بحق مدرسة دبلوماسية بارزة خلال عقود طويلة من عمر المنطقة. ونبارك للأخ بدر بن حمد البوسعيدي الذي عرفناه بأدبه الجم واطلاعه الواسع، وأتمنى له التوفيق والسداد في مهمته الجديدة. من الإمارات كل المودة والمحبة للسلطنة الشقيقة”.

وجاء حذف قرقاش لتغريدته عن الوزير بن علوي بعد هجمة كبيرة من حسابات سعودية شبه رسمية وأخرى تابعة للديوان الملكي السعودي.

واعتبرت تلك الحسابات أنّ بن علوي “تآمر” مع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي لتقسيم السعودية، في إشارةٍ منهم إلى التسجيل المفبرك الذي نشره المعارض السابق سعيد جداد.

الخسه والنذاله والسفالة والتامر على امن اشقاءه والشماتة بهم ليست دبلوماسية، ولا يعتبر من يتخذها نهج له بانه دبلوماسي رفيع حتى نصفه بانه مدرسة دبلوماسية، حتى تغريداتك معالي د انور ليست من الدبلوماسية بشيء، الانحناء لمن تامر عليك وتامر وشمت حتى بجنودك بلادك، ليست دبلوماسية بل ضعف! — بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) August 19, 2020

لا والله يادكتور لايستحق الثناء ولا الشكر ولاشكر الله له سعيًا رحل غير مأسوف عليه تآمر على #السعودية عبر تاريخه وختم حياته بفضيحة #خيمة_القذافي ليخرج من الباب الصغير غير مأسوف عليه — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) August 19, 2020

مغردون سعوديون يشنون حملة ضد تغريدة نشرها وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتية أنور قرقاش بعد اشادته بوزير خارجية عمان السابق يوسف بن علوي بأنه "مدرسة الدبلوماسية" وهو المتآمر مع القذافي في تسجيلات شهيرة ضد السعودية والسعوديين .

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. pic.twitter.com/DxgoUrPC2h — خبر عاجل (@AJELNEWS24) August 20, 2020

من جهته، علّق حساب “الشاهين” العماني على سبب حذف قرقاش لتغريدته عن الوزير يوسف بن علوي.

وقال إنه على مدار ٣ ايام قامت المخابرات الإماراتية بوابل هائل من الذباب الالكتروني بنوعيه الرسمي والوهمي لايهامه بان الرأي العام السعودي يعارضه في هذا الشأن، فاختار حذف التغريدة لكيلا يفقد شعبيته.

لانه يا استاذي وعلى مدار ٣ ايام قامت مخابرات تل ظبي بامطاره بوابل هائل من الذباب الالكتروني بنوعيه الرسمي والوهمي لايهامه بان الرأي العام السعودي يعارضه في هذا الشأن، فاختار حذف التغريدة لكي لا يفقد شعبيته هذا ما نردده دائماً يا عالم

سياستنا تقوم على ثوابت يفتقر اليها الاخرون https://t.co/U3dIxZAdca — 🦅الشاهين🦅 #شكرا_يوسف_بن_علوي (@_FALCON_01) August 20, 2020

وفي تغريدة أخرى قال الشاهين: “عندما يقوم حساب اخباري شبه رسمي متابعيه فوق ٧ مليون باتهام شخصية اعتبارية بدولة جارة بالتآمر والصاق الهوية السعودية بحسابات وهمية، فأما ان حسابكم مسيس والـ٧ مليون كلهم وهميين، او ان هناك مسؤول كبير لديكم صادف وجوده في دبي وجود كاميرا بغرفته فأمركم بذلك”.

وعندما يقوم حساب اخباري شبه رسمي متابعيه فوق ٧ مليون باتهام شخصية اعتبارية بدولة جارة بالتآمر والصاق الهوية السعودية بحسابات وهمية،،،، فأما ان حسابكم مسيس والـ٧ مليون كلهم وهميين

او ان هناك مسؤول كبير لديكم صادف وجوده في دبي وجود كاميرا بغرفته فأمركم بذلك https://t.co/auiGtkttBw — 🦅الشاهين🦅 #شكرا_يوسف_بن_علوي (@_FALCON_01) August 20, 2020

ووصف مغردون قرقاش بـ”الجبان” بسبب حذفه التغريدته تحت ضغوط من الذباب وجهات عليا.

كانت “وطن” رصدت حملة منظمة شنّ خلالها كُتّاب ومغرّدون سعوديون وإماراتيون إساءاتٍ غير مسبوقة على يوسف بن علوي وزير خارجية سلطنة عمان السابق، بعد التغيير الحكومي الذي أجراه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد .