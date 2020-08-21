أردوغان يزف البشرى التي وعد الأتراك بها: “فتح الله لنا طاقة خير كبيرة في مكان لم يكن بالحسبان”

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن “البشرى” التي وعد الأتراك بزّفها لهم قبل يومين وقال إنها “ستفتح عهدا جديدا لتركيا”.

وكشف أردوغان عن اكتشاف أكبر حقل للنفط للغاز في تاريخ تركيا الذي يحوي على 320 مليار متر مكعب، بعد تنقيب السفن التركية في البحر الأسود.

لحظة إعلان #أردوغان عن اكتشاف #تركيا لأكبر حقل نفط في البحر الأسود ويحتوي على 320 مليار متر مكعب من #الغاز الطبيعي. pic.twitter.com/HUNgC7Ve5N — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 21, 2020

وقال الرئيس التركي في مؤتمر صحفي، الجمعة، من ولاية إسطنبول: “فتح الله لنا طاقة خير كبيرة في مكان لم يكن بالحسبان”.

وأضاف: نتوقع اكتشافات أخرى ليس في البحار فقط بل وفي البر التركي أيضا.

ولفت إلى انالمؤشرات الأولية لاكتشاف أكبر حقل غاز تشير إلى احتمال كبير لوجود حقول أخرى في نفس المنطقة.

ووصف هذا اليوم بأنه “يوم تاريخي لتركيا”.

وأضاف: “نفذنا كامل عملية التنقيب بإمكانات وطنية”.

وقال: انتقلنا لمصاف أبرز الدول في العالم من خلال سفينة الفاتح التي نعيش بفضلها فرحة اليوم وكذلك سفينتي ياووز والقانوني.

وشدد على أنّه ليس لدى تركيا أدنى تبعية خارجية في أعمال البحث والتنقيب.

وقال: النظام العالمي غير الإنساني الذي يرى قطرة النفط أكثر قيمة من تدفق الدم البشري “لا يزال سائدا”.