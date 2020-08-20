محمد بن راشد أول مسؤول إماراتي سيزور إسرائيل.. همه على “بطنه” وهذا ما سيفعله عندما تطأ قدمه مطار بن غوريون!

كشفت اتصالات تجريها وزارة الأمن الإسرائيلية عن زيارة مرتقبة لحاكم دبي محمد بن راشد إلى إسرائيل وذلك بعد إعلان التطبيع الرسمي بين البلدين الخميس الماضي، وذلك باتصال إماراتي أمريكي إسرائيلي ثلاثي.

وقالت مصادر إعلامية فلسطينية، إن وزارة الأمن الإسرائيلية تجري اتصالاتها بإدارة مطعم دبي في سخنين من أجل زيارة مرتقبة للشيخ محمد بن راشد للمطعم، خلال زيارته المرتقبة للبلاد، مضيفةً: “سيقوم مندوبون عن وزارة الأمن في الأيام القليلة القادمة بزيارة المطعم من أجل ترتيب الزيارة، واتخاذ وسائل الامن اللازمة للحفاظ على سلامة وامان الشيخ محمد بن راشد”.

وحسب المصادر، فإنه من المتوقع أن يزور بن راشد آل مكتوم مطعم حمص أبو ظبي في تل أبيب.

وفي وقت سابق، وجهت إسرائيل دعوة إلى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لزيارة القدس المحتلة، وأكدت أنها تعمل على تسيير رحلات جوية مباشرة بين تل أبيب وأبو ظبي عبر الأجواء السعودية. في الأثناء، صرح مسؤول إسرائيلي رفيع أن البحرين وسلطنة عمان والسودان “على جدول الأعمال”.

وقال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في تغريدة على تويتر، إنه وجه الدعوة إلى بن زايد لزيارة القدس المحتلة، بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين الطرفين الذي أعلن الخميس الماضي في الولايات المتحدة.

وغرد ريفلين “كلي أمل أن تساهم هذه الخطوة في بناء وتعزيز الثقة المتبادلة بيننا وبين شعوب المنطقة، ثقة ترسخ التفاهم بيننا جميعا”.

وتابع في التغريدة “إن مثل هذه الثقة كما أثبتم بالخطوة السامية والشجاعة من شأنها دفع منطقتنا إلى الأمام وتوفير الازدهار والاستقرار لسكان الشرق الأوسط بأسره”.

من جهته قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن حكومته تعمل على تسيير رحلات جوية مباشرة بين تل أبيب وأبو ظبي عبر الأجواء السعودية، مشيراً إلى أن الإماراتيين معنيون جدا باستثمار ضخم في إسرائيل.

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية أدلى بها أثناء زيارته مطار بن غوريون “أريد أن أبشركم أننا نعمل على تسيير رحلات جوية مباشرة في الأجواء السعودية بين تل أبيب ودبي وأبو ظبي، رحلة قصيرة تستغرق 3 ساعات تماما كسفرة إلى روما”.

وأضاف “هذا سيحدث تغييرا على الملاحة الجوية الإسرائيلية وعلى اقتصاد إسرائيل بإجمالي كبير من حيث أعداد السياح من الطرفين، وأيضا سيأتي باستثمارات ضخمة”.

وكانت شركة طيران إسرائيلية قدمت طلبا رسميا لتشغيل رحلات مباشرة إلى الامارات في إطار الاتفاق الذي أعلن عنه بين الجانبين.