تغريدة لملك الأردن عبدالله الثاني عن “الهجرة النبوية” تعرضه لهجوم عنيف.. وغضب “مكتوم” يهدد عرشه

استغل الأردنيون بمواقع التواصل ظهور الملك عبدالله الثاني على حسابه بتويتر، لتوجيه رسائل اعتراض حادة على سياساته الأخيرة التي أحدثت شرخا داخل المجتمع خاصة في تعامله مع ملف نقابة المعلمين.

ونشر الملك عبدالله تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر هنأ فيها مواطنيه والأمة العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد.

نستلهم من ذكرى الهجرة النبوية الشريفة أعظم الدروس في التعاضد والتراحم والصبر، فالأهداف العظيمة لا تتحقق من دون بذل وعطاء. عام هجري مبارك، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) August 20, 2020

وكتب وفق ما رصدته (وطن) ما نصه:”نستلهم من ذكرى الهجرة النبوية الشريفة أعظم الدروس في التعاضد والتراحم والصبر، فالأهداف العظيمة لا تتحقق من دون بذل وعطاء. عام هجري مبارك، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات”

وبدلا من رد التهنئة استغل الناشطون الأردنيون التغريدة للتنفيث عن غضبهم جراء قرارات الحكومة الأخيرة، واعتقال قيادات نقابة المعلمين وأفراد منها على خلفية أزمة النقابة مع السلطة التي اندلعت بسبب عدم وفاء الحكومة بوعدها للمعلمين.

بمناسبة التعاضد….

القبضة الأمنية و التوقيف الإداري حول الأردن لكوريا شمالية

و بمناسبة التراحم….

عدد المعتقلين تجاوز 1000 .

و بمناسبة الصبر….

منذ 27 يوم في مواطنيين صبروا على جوعهم على أمل تستعاد كرامتهم — ِAli AL-TARAWNEH🇯🇴 مع المُعلم (@ALI_R_Tarawneh) August 20, 2020

فبن حضرتك من الاعتقالات اللي بتحصل للمدرسين والمدرسات بنتظر لحضرتك وللملكه رانيا باحترام وما حدث هزه انت راعي ومسؤول عنهم امام الله — Bahira Mahmoud (@BahiraMahmoud) August 20, 2020

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية اتهمت السلطات الأردنية باستخدام “أمر كاسح” لمنع النشر، إضافة إلى المضايقات والاعتقالات لتقييد التغطية الإعلامية للاحتجاجات المستمرة الناجمة عن الإغلاق التعسفي لـ”نقابة المعلمين الأردنيين” في 25 يوليو 2020.

وكتب أحد النشطاء مخاطبا الملك:”قد مضى ٢٦ يوم اضراب عن الطعام ل مجموعه من المعلمين داخل السجون للاسف ، نرجو منكم النظر بأمرهم ، هم ابناء الاردن الذي يحتضن الجميع ، اتمنى من جلالتكم النظر بأمرهم ، هم اصحاب حق وانت اب حاني وحامي للجميع”

جلاله الملك ، كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه وقوه ، في هذا اليوم الفضيل يكون قد مضى ٢٦ يوم اضراب عن الطعام ل مجموعه من المعلمين داخل السجون للاسف ، نرجو منكم النظر بأمرهم ، هم ابناء الاردن الذي يحتضن الجميع ، اتمنى من جلالتكم النظر بأمرهم ، هم اصحاب حق وانت اب حاني وحامي للجميع — Omar AL-Qudah (@OmarQudahHKJ) August 20, 2020

وكتب آخر:”والله ان وطني ليس بخير….انقذوا معلمينا حماة وبناة الاجيال …انقذوا اصحاب الحق لم يكوناو يوما الا للوطن ومع الوطن فباي ذنب يسجنوا ..26 يوم من الاضراب عن الطعام يحاربون بابسط حقوقهم”

والله ان وطني ليس بخير….انقذوا معلمينا حماة وبناة الاجيال …انقذوا اصحاب الحق لم يكوناو يوما الا للوطن ومع الوطن فباي ذنب يسجنوا ..26 يوم من الاضراب عن الطعام يحاربون بابسط حقوقهم pic.twitter.com/J3RKlBhTbV — kreeeees (@kreeeees1) August 20, 2020

كما طالب شباب آخرون الملك بالنظر في أمرهم كما وعدهم حيث انهم عاطلون عن العمل منذ 8 أعوام، رغم تفوقهم الدراسي وتخرجهم من كليات قمة.

مناشدة إلى جلالة الملك

احنا الشباب الي قابلنا جلالة الملك عام 2002اوائل المملكة

وقابلنا جلالته بعد 17عام

ووعدنا جلالته بتأمين عمل لنا خلال اسبوع وذلك بتنسيب للديوان الملكي

علما اني خريج كلية الهندسة جامعة مؤته بتفوق وعاطل عن العمل منذ 8سنوات وأنا المعيل الوحيد لعائلتي pic.twitter.com/b3uZ2AX9tt — Bin Numan (@BinNuman1) August 20, 2020

وأول أمس قال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن “استغلال الأردن الخبيث للتدابير التعسفية مثل أوامر منع النشر والاعتقالات لإسكات الصحفيين، ليس سوى أحدث حلقة في سلسلة القيود المفروضة على حرية الصحافة في البلاد”، مشيرا إلى أن الأردن “لن يحلّ مشاكله الاقتصادية والسياسية الكثيرة عبر قمع الصحفيين والحد من حرية التعبير”.

وفي بيانها قالت المنظمة الحقوقية إنها قابلت في أغسطس 8 صحفيين أردنيين وأجانب يعملون في الأردن، وقال الجميع إنهم تعرضوا خلال السنوات القليلة الماضية لقيود متزايدة على تغطيتهم الصحفية على شكل أوامر حظر النشر، ومضايقات من قبل قوات الأمن، ووقف التصاريح الإعلامية.

وذكرت المنظمة أنه بعد إغلاق نقابة المعلمين الأردنيين في 25 يوليو، أصدر النائب العام على الفور أمر منع النشر، وحَظَر نشر أو مناقشة التفاصيل المتعلقة بالقضية.

بداية الأزمة

وتعود الأزمة بين نقابة المعلمين والحكومة إلى أكثر من عام، وذلك بعدما نظمت نقابة المعلمين إضرابا عن العمل استمر لمدة شهر العام الماضي، مطالبة بعلاوات مالية، وتم الاتفاق بين الحكومة والنقابة على منح المعلمين العلاوة المالية مطلع العام الحالي مقابل فك الإضراب وعودة المعلمين والطلبة إلى المدارس.

ومع بداية العام تم تنفيذ الاتفاق بمنح المعلمين علاوات مالية كل حسب خدمته وتقارير عمله وإنجازه، ومُنح موظفو القطاع الحكومي والعسكري علاوات مالية مماثلة.

ومع تفشي فيروس كورونا في الأردن منتصف مارس الماضي قررت الحكومة وقف العلاوات المالية الممنوحة لموظفي القطاع العام، بمن فيهم المعلمون، وذلك في حملة تقشف حكومية لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس في المملكة.

وعند ذلك، اعتبرت نقابة المعلمين قرارات الحكومة نقضا للاتفاقية الموقعة بينهما، وهددت النقابة باتخاذ إجراءات تصعيدية مقابل استعادة العلاوات، منها الدخول في إضراب جديد عن العمل بداية العام الدراسي في سبتمبر المقبل، ومقاطعة المشاركة في الانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها قبل نهاية العام، وغيرها من الإجراءات التصعيدية.