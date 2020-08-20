أردني يقتل زوجته
أردني يقتل زوجته
حياتنا

أردني “لم يشم رائحة الرجولة” انهال على زوجته ضربا  لسبب “تافه” حتى “صعدت روحها في يده”!

كتب وطن
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ضجت في بموجة غضب واسعة عقب تداول تفاصيل مروعة، لزوج أقدم على قتل زوجته بالاعتداء عليها ضربا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

 

وفي التفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام أردنية فقد أقدم رجل على ضرب زوجته حتى الموت في مدينة ، ومن ثم لاذ بالفرار وفق بيان أمني.

 

وقال البيان إن بلاغا ورد صباح السبت لمديرية شرطة الزرقاء بوجود جثة لسيدة امام منزلها، مضيفا أن الكوادر المختصة تحركت للمكان وتبين بالكشف على الجثة وجود اثار شدة وعنف على جسدها.

 

وأوضح أن الاشتباه وقع على زوجها وألقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بضربها اثر خلافات حصلت بينهما مما أدى إلى وفاتها وما زال التحقيق جارياً.

 

وفجرت هذه الجريمة موجة غضب واسعة بين الأردنيين على تويتر، الذين طالبوا بإيقاع أشد العقوبات على الزوج.

 

 

 

 

وأبدى كثيرون استهجانهم لارتكاب الزوج هذه الجريمة بحق زوجته، ووصوله لهذه الدرجة المذمومة من الغضب لينتهي به الأمر إلى جريمة قتل سيندم عليها بقية عمره.

 

 

 

ويشار إلى أنه بحسب إحصاءات رسمية زادت جرائم القتل في الأردن، وتحديدا التي تطال النساء مؤخرا.

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