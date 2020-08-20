أردني “لم يشم رائحة الرجولة” انهال على زوجته ضربا لسبب “تافه” حتى “صعدت روحها في يده”!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بموجة غضب واسعة عقب تداول تفاصيل جريمة قتل مروعة، لزوج أقدم على قتل زوجته بالاعتداء عليها ضربا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وفي التفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام أردنية فقد أقدم رجل على ضرب زوجته حتى الموت في مدينة الزرقاء، ومن ثم لاذ بالفرار وفق بيان أمني.

وقال البيان إن بلاغا ورد صباح السبت لمديرية شرطة الزرقاء بوجود جثة لسيدة امام منزلها، مضيفا أن الكوادر المختصة تحركت للمكان وتبين بالكشف على الجثة وجود اثار شدة وعنف على جسدها.

وأوضح أن الاشتباه وقع على زوجها وألقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بضربها اثر خلافات حصلت بينهما مما أدى إلى وفاتها وما زال التحقيق جارياً.

وفجرت هذه الجريمة موجة غضب واسعة بين الأردنيين على تويتر، الذين طالبوا بإيقاع أشد العقوبات على الزوج.

رجل يضرب زوجته حتى الموت في الزرقاء !!!

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طيب يا متوحش مابدك ياها وديها لاهلها …

طلقها … يازلمه ناولها كفين فش خلئك ..

بس تموت تحت اديك ضرب !!!

اي وحشيه وأي ساديه واي تخلف هاااد !!!

منك لله 😡 — نبض (@Nabd_y) August 20, 2020

ما بنعرف وما النا نحط بذمتنا بس برضو ما بطلعله يقتلها في حكم شرعي وفي قانون بضبط هاي الامور — نبض (@Nabd_y) August 20, 2020

عمرنا ما سمعنا عن حيوان قتل مرته

لانه ببساطه مافي وحش على وجه الأرض مثل بني ادم

ربنا ينتقم منه دنيا وآخره — Ahmad Tahaineh🇯🇴 (@AhmadSilawi1) August 20, 2020

وأبدى كثيرون استهجانهم لارتكاب الزوج هذه الجريمة بحق زوجته، ووصوله لهذه الدرجة المذمومة من الغضب لينتهي به الأمر إلى جريمة قتل سيندم عليها بقية عمره.

علام الناس انجنت — ﮼أم ﮼عمر (@manalkh79) August 20, 2020

من الفقر والجوع صارت الناس توكل بعض — [email protected] (@raadjr1) August 20, 2020

ويشار إلى أنه بحسب إحصاءات رسمية زادت جرائم القتل في الأردن، وتحديدا التي تطال النساء مؤخرا.