شاب يتحرش بفتاة في قطار
شاب يتحرش بفتاة في قطار
حياتنا

ما فعله “عديم مروءة” بسيدة حامل داخل مترو دبي صادم .. التصق من الخلف حتى صرخت وهكذا جعلته “عبرة”!

كتب وطن
0

نقلت صحيفة “الإمارات اليوم” تفاصيل حادث أثار غضبا واسعا بين النشطاء مواقع التواصل، حيث شاب وقح بسيدة عربية أثناء ركوبها ، ما دفعها للصراخ واستدعاء الأمن الذي قبض عليه.

المرأة بحسب الصحيفة المحلية لاحقت عاملاً عربياً تحرش بها في المواصلات العامة، لكنه استطاع الفرار مؤقتاً حتى قبضت عليه شرطة وأحالته إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات.

المجني عليها وهي ربة منزل قالت إنها كانت متوقفة في المترو بسبب عدم وجود أماكن شاغرة للجلوس، وفجأة أحست بشخص يلتصق بها من الخلف فنظرت بسرعة، ولاحظت أن هناك مساحة كافية تتيح له الوقوف بعيداً عنها، فابتعدت قليلاً ثم كرر فعلته، بل تمادى في تصرفه بكل وقاحة، لدرجة دفعتها إلى الصراخ عليه، مستنكرة ما يفعل.

وارتبك الجاني وأخبرها بأنه سينزل، وانطلق مسرعاً فور فتح الباب متخوفاً من رد فعلها، لكنها نزلت وراءه محاولة إيقافه، وصرخت في المحطة حتى يمسكه أحد، نظراً لظروفها الصحية المرتبطة بالحمل، إلا أنه ركب القطار مرة أخرى فركبت خلفه، لكنه غافلها ونزل من القطار، فلم تستطع إيقافه وانطلق القطار.

من جهته، قال شاهد من إنه تلقى بلاغاً بوجود مشكلة، فاستمع للمجني عليها، ثم تواصل مع زملائه الذين قبضوا على المتهم في محطة لاحقة، وأنكر تعمده التحرش بها، دون أن يبرر أسباب هروبه منها.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شاهد” مستثمر إماراتي فضح ما يخفيه “عيال زايد” عن الانهيار…

الهدهد

حادثة “فيرمونت” الجنسية أخجلت نواب السيسي.. هذا ما أقره البرلمان لاحتواء…

تقارير

الفضائح تلاحق ولي العهد المتهور .. الكشف عن الضربة الثانية المفجعة على رأس ابن سلمان…

الهدهد

استقالت مؤخراً .. موظفة في شرطة دبي تتنازل عن كلّ شيء وتتعهد بمقاطعة الإمارات…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.