عبد السلطان تركي الحمد يطبل لـ”عيال زايد”: فلسطين ليست قضيتي.. هكذا جرى التصدي له وتعليمه الأدب

أثارت تغريدة للكاتب السعودي المقرب من الديوان المكي، تركي الحمد، تنصل فيها من القضية الفلسطينية واعتبرها قضية لا تخصه أو تخص بلاده، غضباً واسعاً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي والكتاب والإعلاميين بالعالم العربي.

وقال تركي الحمد، وفق التغريدة التي رصدتها “وطن”: “ببساطة.. فلسطين ليست قضيتي”.

ببساطة..فلسطين ليست قضيتي.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) August 18, 2020

وتصدى الاعلامي الفلسطيني، نظام مهداوي لهذيان تركي الحمد في تغريدة نارية رصدته “وطن”، قائلاً له :” هل كانت قضيتك في السابق حتى تصبح ليست قضيتك اليوم؟”.

وأضاف مهداوي: “فلسطين أرض شريفة ومقدسة تحتاج لأحرار وشرفاء وأنت حيث تميل ريح بن سلمان تميل”، واصفاً إياه بـ “عبد للسلطان وأمعة”.

هل كانت قضيتك في السابق حتى تصبح ليست قضيتك اليوم. فلسطين أرض شريفة ومقدسة تحتاج لاحرار وشرفاء وأنت حيث تميل ريح بن سلمان تميل. عبد للسلطان وأمعة. https://t.co/WOWAuuzBRN — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) August 18, 2020

بدوره، علق الضابط السابق في المخابرات القطرية، شاهين السليطي، على تغريدة الكاتب السعودي بالقول: “من تكون أنت ومن وقال لك أنها قضيتك وقضية انصاف الرجال الذين على شاكلتك، هذه قضية العرب والمسلمين وأنت ليس منهم يا بن صهيون وهي قضية حياة أو موت بالنسبة للشعب الجبار الفلسطيني صاحب القرار، أنت هيلقي في زمن نتنياهو وخونة التطبيع”.

من تكون انت ومن وقال لك انها قضيتك وقضية انصاف الرجال الذين على شاكلتك ،، هذه قضية العرب والمسلمين وانت ليس منهم يا بن صهيون وهي قضية حياة أو موت بالنسبة للشعب الجبار الفلسطيني صاحب القرار ..

انت هيلقي في زمن نتنياهو وخونة التطبيع https://t.co/AMepYtQLrb — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) August 19, 2020

الكاتب محمد الشنقيطي، رد على تركي الحمد قائلاً: “فلسطين قضية الأحرار النبلاء، لا العبيد الأذلاء فأنَّى لكم شرف هذه القضية؟!”.

فلسطين قضية الأحرار النبلاء، لا العبيد الأذلاء.. فأنَّى لكم شرف هذه القضية؟! https://t.co/ceadhrig5t — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) August 18, 2020

ومن جانبه تصدى كذلك المعارض الاماراتي عبدالله الطويل لـ”تركي الحمد” قائلاً :” ببساطة .. لأنك صهيوني! والقضية الفلسطينية للشرفاء فقط”.

ببساطة .. لأنك صهيوني!

والقضية الفلسطينية للشرفاء فقط .. https://t.co/rvnZdxGBVj — عبدالله الطويل (@BotawilAbdullah) August 18, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة الحمد معبرين رفضهم عن الموقف الذي اتخذه الكاتب، مشيرين إلى أن فلسطين قضية الشرفاء.

لانك خاين لاعربي ولامسلم https://t.co/YzCCCD7tR8 — صلاح بديوي (@Salah_Bediwy) August 19, 2020

ياجماعه شدخلكم فيه وجهه نظره! اللي يقول اثارة جدل واللي يسب واللي يقذف؟ ياخي انتم عجيبين وبس! 🙂 https://t.co/TeIcTt8ntf — الوليد (@walexvd10) August 19, 2020

لا, تقلق. وفلسطين لا تريدك, فارتح. من حظّ فلسطين أنها ليست قضيّتك. https://t.co/k7SLMwrxUP — asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) August 19, 2020

ومن متي قضيتنا قضية لواط امثالك يا عرص https://t.co/MPA3C7KcJo — ﮼محمد ﮼سلامة 🖤🚬 (@karoz_salama) August 18, 2020

وصلني تو ان الفلسطينيين جالسين يبكون بعد تغريدة تركي الحمد ولسان حالهم يقول نرجوك يا تركي ان تتراجع عن موقفك. بكيفكم لا تصدقون https://t.co/JaJ12rkBez — عبد العزيز الحضيف (@Hudhaif9) August 18, 2020

الجدير ذكره، أن الإمارات وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل برعاية أمريكية أُعلن عنها الخميس الماضي، الأمر الذي قوبل برفض فلسطيني ورفض شعبي عربي، معتبرين أن ذلك خيانة للقضيتين العربية والفلسطينية.