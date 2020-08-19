“شاهد” هند القحطاني تفتخر بأنها قُدوة “في خلع الحجاب”: “جميع مشهورات الخليج يجب عليهم شكري”

تسببت الناشطة السعودية هند القحطاني بضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقطع فيديو نشرته بـ”سناب شات”، قالت فيه بأنها السبب في تغيير نظرة المجتمع “الدونية” للنساء غير المحجبات.

وقالت “القحطاني” في المقطع المتداول لها والذي رصدته “وطن”: “على جميع المشهورات والفاشينيستات في الخليج والعالم العربي إذا ما شكروني ع الأقل يكونون ممتنين لأنه بعد هند القحطاني خف عليهم الانتقاد والاستشراف كل يوم الكل كان يستشرف على رؤوسهم”.

وأضافت القحطاني في الفيديو الخاص بها: “بعدك يا هند القحطاني خلاص صارت المجتمع يتقبل كل من شالت الغطاء عن وجهها وكشفت عن وجهها وشعرها”.

وتابعت: “قبل ما تطلع هند القحطاني أي وحدة غير محجبة كانت توصف بالفاسقة، لما طلعت أنا سببت صدمة لأغلب أبناء المجتمع وخاصة المحافظين”.

وتسبب حديث القحطاني بموجة من ردود الأفعال من قبل النشطاء والمغردين، والذين انتقدوا حديثها، معتبرين أنها نسيت نفسها وتعطي لنفسها قداسة وكأنها ملهمة للشعوب العربية، ولكن الحقيقة غير ذلك.

مستفزه اول مرة اشوف ناس ينسبون الفضل لهم على الخُزي و قلة الحيا.. و على ذنوب الناس كلها اللي اتبعوها، اللهم ردهم اليك رداً جميلا و ثبتنا يارب على دينك ، اللهم لا أُضل و لا أضّل🤲🏻 — لطيفة ~ تعشق البحر❤️ (@ToofyAlmulhim) August 19, 2020

ومن التعليقات التي رصدت حول المقطع قول أحد المغردين:” في كل مره أقول لكم لا تجعلوا من الحمقى مشاهير انظروا لما فعلتم انظروا لما فعل غبائكم انظروا لهؤلاء التافهين أصبحوا يتطاولون عليكم وكأن الفضل لهم بكل شيء لا تجعلوا من الحمقى مشاهير لا تجعلوا لا تجعلوا ولكم في هذه التافهة دليل والقادم أكثر وسترون ذلك في كل مره تجعلونهم مشهورين”.

في كل مره اقول لكم لا تجعلوا من الحمقى مشاهير انظروا لما فعلتم انظروا لما فعل غبائكم انظروا لهولاء التافهين اصبحوا يتطاولون عليكم وكأن الفضل لهم بكل شيء لا تجعلوا من الحمقى مشاهير لا تجعلوا لا تجعلوا ولكم في هذه التافهه دليل والقادم اكثر وسترون ذلك في كل مره تجعلونهم مشهورين — ع الشمري (@Azz2216) August 19, 2020

وتستمر الناشطة السعودية هند القحطاني المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية بإثارة الجدل بين الفينة والأخرى، بمواقف وأحاديث خارجة عن ثقافة المجتمع العربي والمسلم، ما يعرضها لانتقادات حادة.