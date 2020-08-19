هند القحطاني
هند القحطاني
Videoحياتنا

“شاهد” هند القحطاني تفتخر بأنها قُدوة “في خلع الحجاب”: “جميع مشهورات الخليج يجب عليهم شكري”

كتب وطن
0

تسببت الناشطة بضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقطع فيديو نشرته بـ”سناب شات”، قالت فيه بأنها السبب في تغيير نظرة المجتمع “الدونية” للنساء غير المحجبات.

 

وقالت “القحطاني” في المقطع المتداول لها والذي رصدته “وطن”: “على جميع المشهورات والفاشينيستات في والعالم العربي إذا ما شكروني ع الأقل يكونون ممتنين لأنه بعد هند القحطاني خف عليهم الانتقاد والاستشراف كل يوم الكل كان يستشرف على رؤوسهم”.

 

وأضافت القحطاني في الفيديو الخاص بها: “بعدك يا هند القحطاني خلاص صارت المجتمع يتقبل كل من شالت الغطاء عن وجهها وكشفت عن وجهها وشعرها”.

 

وتابعت: “قبل ما تطلع هند القحطاني أي وحدة غير محجبة كانت توصف بالفاسقة، لما طلعت أنا سببت صدمة لأغلب أبناء المجتمع وخاصة المحافظين”.

 

وتسبب حديث القحطاني بموجة من ردود الأفعال من قبل النشطاء والمغردين، والذين انتقدوا حديثها، معتبرين أنها نسيت نفسها وتعطي لنفسها قداسة وكأنها ملهمة للشعوب العربية، ولكن الحقيقة غير ذلك.

 

ومن التعليقات التي رصدت حول المقطع قول أحد المغردين:” في كل مره أقول لكم لا تجعلوا من الحمقى مشاهير انظروا لما فعلتم انظروا لما فعل غبائكم انظروا لهؤلاء التافهين أصبحوا يتطاولون عليكم وكأن الفضل لهم بكل شيء لا تجعلوا من الحمقى مشاهير لا تجعلوا لا تجعلوا ولكم في هذه التافهة دليل والقادم أكثر وسترون ذلك في كل مره تجعلونهم مشهورين”.

 

وتستمر الناشطة المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية بإثارة الجدل بين الفينة والأخرى، بمواقف وأحاديث خارجة عن ثقافة المجتمع العربي والمسلم، ما يعرضها لانتقادات حادة.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

حادثة “فيرمونت” الجنسية أخجلت نواب السيسي.. هذا ما أقره البرلمان لاحتواء…

تقارير

“كرمال عيون محمد بن زايد” بعد التطبيع .. محمد بن سلمان يهدّد محمود عباس!

الهدهد

“#إماراتيون_ضد_التطبيع”.. كتاب ومفكرون “شرفاء” يوقعون على…

حياتنا

“سألتني عن بشرتي الناعمة”.. هند القحطاني زارت الاماراتي المتشبه بالنساء…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.