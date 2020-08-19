اوفير جندلمان
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“شاهد” مسؤول إسرائيلي يغيظ الفلسطينيين على شاشة “قناة دبي” ويشكر محمد بن زايد “ابن إسرائيل البار”

كتب وطن
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استضافت قناة “دبي” الإماراتية” أوفير جندلمان، المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ، كأول لقاء تقوم به القناة مع مسئول إسرائيلي عبر شاشتها، بعدما سبقتها “سكاي نيوز” واستضافت نتنياهو.

 

ووثق اللقاء رسالة “جندلمان” حول مع دولته المزعومة، قائلاً بأن المجتمع الإسرائيلي رسالته هي السلام مع الجميع، والعالم العربي الذي كانت أول بوادر الحراك فيه الاتفاق مع الإمارات”.

 

 

وابتهج جندلمان بلقائه عبر ، وقال بتغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر: “تشرفت بكوّني أول مسئول إسرائيلي في التاريخ يظهر عبر شاشة ، وذلك في إطار حوار مثمر وبنّاء حول فوائد السلام بين دولة ودولة الإمارات العربية المتحدة”.

 

وتابع: “لوسائل الإعلام دور محوري في فتح أبواب التواصل والحوار المباشر بيننا، شكراً قناة دبي على استضافتي”.

 

وتأتي مقابلة جندلمان عبر قناة دبي، بعد عدة أيام من استضافة قناة “سكاي نيوز” الإماراتية لبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، للحديث عن الاتفاق الذي أبرمته الإمارات مع “إسرائيل”.

 

وتسببت مقابلة نتنياهو آنذاك بموجة غضب عارمة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن امتعاضهم واستيائهم من اللقاء الذي عقدته القناة الإماراتية، معتبرين ذلك “سقوطاً أخلاقيا”.

 

 

وقالت سكاي نيوز بأن اللقاء الذي هو أول لقاء تلفزيوني لنتنياهو منذ إعلان معاهدة السلام، في وقت كانت فيه التقارير تتحدث حول لقاءات سرية تجري وزيارات تجري بين الجانبين منذ فترة طويلة.

 

وقال نتنياهو خلال مقابلته بأن الاتفاقية تجمع الإمارات مع إسرائيل، وأنهما من أكثر المجتمعات تقدماً في العالم، ويساعدان بعضهما البعض، لتحقيق أشياء لا محدودة لهما ولدول المنطقة والعالم، على حد قوله.

 

وتابع بأن الاتفاق سيؤدي لتعاون مشترك بين البلدين، في عدة مجالات، وأن الإسرائيليين يتطلعون للاستفادة من إمكانيات الإمارات الواعدة مثل الاستيراد من منطقتها الحرة”.

 

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