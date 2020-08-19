“شاهد” مسؤول إسرائيلي يغيظ الفلسطينيين على شاشة “قناة دبي” ويشكر محمد بن زايد “ابن إسرائيل البار”

استضافت قناة “دبي” الإماراتية” أوفير جندلمان، المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كأول لقاء تقوم به القناة مع مسئول إسرائيلي عبر شاشتها، بعدما سبقتها “سكاي نيوز” واستضافت نتنياهو.

ووثق اللقاء رسالة “جندلمان” حول التطبيع مع دولته المزعومة، قائلاً بأن المجتمع الإسرائيلي رسالته هي السلام مع الجميع، والعالم العربي الذي كانت أول بوادر الحراك فيه الاتفاق مع الإمارات”.

ماهي الرؤية الإسرائيلية للمعاهدة؟ الإجابة لدى الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية من القدس ، أوفير جندلمان.

تتابعون الآن برنامج #الإمارات_رسالة_سلام على شاشة #تلفزيون_دبي pic.twitter.com/RpCpVs31qE — أخبار الإمارات (@Akhbar_Alemarat) August 18, 2020

وابتهج جندلمان بلقائه عبر قناة دبي، وقال بتغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر: “تشرفت بكوّني أول مسئول إسرائيلي في التاريخ يظهر عبر شاشة قناة دبي، وذلك في إطار حوار مثمر وبنّاء حول فوائد السلام بين دولة إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة”.

تشرفت بكوني أول مسؤول إسرائيلي في التاريخ يظهر على شاشة قناة دبي وذلك في إطار حوار مثمر وبناء حول فوائد السلام بين دولة إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة. لوسائل الإعلام دور محوري في فتح أبواب التواصل والحوار المباشر بيننا. شكرا لقناة دبي الموقرة على استضافتي. pic.twitter.com/GqyG3bamcT — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 19, 2020

وتابع: “لوسائل الإعلام دور محوري في فتح أبواب التواصل والحوار المباشر بيننا، شكراً قناة دبي على استضافتي”.

وتأتي مقابلة جندلمان عبر قناة دبي، بعد عدة أيام من استضافة قناة “سكاي نيوز” الإماراتية لبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، للحديث عن الاتفاق الذي أبرمته الإمارات مع “إسرائيل”.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة حصرية مع سكاي نيوز عربية: "ننتظر لزيارة مواطني الإمارات إلى المسجد الأقصى. سننظم ترتيبات للمسلمين للصلاة فيه" pic.twitter.com/iFFCvE5tmx — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 17, 2020

وتسببت مقابلة نتنياهو آنذاك بموجة غضب عارمة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن امتعاضهم واستيائهم من اللقاء الذي عقدته القناة الإماراتية، معتبرين ذلك “سقوطاً أخلاقيا”.

نتنياهو على سكاي نيوز عربية، رئيس الموساد يطير على عجل للإمارات، كوشنير يحشد من أجل مواقف داعمة من دول عربية أخرى، وسائل إعلامية عبرية تبث مباشر من مدن إماراتية، تحشيد إعلامي ورجال دين ومغردين دعماً للإعلان! كالذي أصابه مس شيطاني ويريد أن يشفى منه بالضرب على رأسه على عجل! — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) August 17, 2020

وقالت سكاي نيوز بأن اللقاء الذي هو أول لقاء تلفزيوني لنتنياهو منذ إعلان معاهدة السلام، في وقت كانت فيه التقارير تتحدث حول لقاءات سرية تجري وزيارات تجري بين الجانبين منذ فترة طويلة.

وقال نتنياهو خلال مقابلته بأن الاتفاقية تجمع الإمارات مع إسرائيل، وأنهما من أكثر المجتمعات تقدماً في العالم، ويساعدان بعضهما البعض، لتحقيق أشياء لا محدودة لهما ولدول المنطقة والعالم، على حد قوله.

وتابع بأن الاتفاق سيؤدي لتعاون مشترك بين البلدين، في عدة مجالات، وأن الإسرائيليين يتطلعون للاستفادة من إمكانيات الإمارات الواعدة مثل الاستيراد من منطقتها الحرة”.