“شاهد” ماذا فعلت غادة عويس عندما صدمها مطبل مصري استكثر على أمهات المعتقلين زيارة ابنائهم في سجون السيسي!

بلغ فجور مُطبلي النظام المصري منتهاه عبر استنكار طلبات الأمهات مشاهدة أبنائهم المعتقلين داخل سجون نظام عبد الفتاح السيسي، متجاهلين ما يتعرضون له من سوء معاملة وتعذيب وإهمال طبي متعمد يُهدد حياتهم.

آخر هؤلاء، كان منسق ائتلاف مصر فوق الجميع، محمود عطية، الذي دافع عن اعتداء الأمن المصري على أمهات المعتقلين السياسيين، الذي رد على الإعلامية غادة عويس خلال برنامج الاتجاه المعاكس، قائلاً: “لما بتنام أمام السجن وتستفز الأمن وتصور نفسها عشان وكالات الأنباء ومنظمات حقوق الإنسان تشوف انه الأم عايزة ابنها يكلمها”.

وأضاف عطية، وفق الفيديو الذي رصدته “وطن”: “اشمعنا انتي ابنك يكلمك مفيه مساجين كتير جداً هو فيه عراسه ريشة يعني”.!

وصدم رد منسق ائتلاف مصر فوق الجميع، الاعلامية اللبنانية غادة عويس، الذي قاطعته قائلة :”لم أتخيل أثناء تحضيري الحلقة بأن أجوبتك ستكون مؤلمة أكثر من التقارير أن تعيب على الأم، هذه أم”.

عندما يتجرد الانسان من الضمير والرحمة والكرامة شيء طبيعي ترى مثل هذا الاشكال يبرر للمجرم🤦‍♀️

حسبي الله ونعم الوكيل

الله يعينك معهم🤐 @ghadaoueiss pic.twitter.com/LeKtnldDe6 — بنت الشيخ (@MunaSacuudi) August 18, 2020

رد غادة عويس لم يلجم المسؤول المصري الذي زاد في وقاحته ورد عليها بالقول: “يعني كل المساجين ممنوع الزيارة وهيا تشوف ابنها ليه على راسها ريشة”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع القضية معبرين عن استنكارهم للتصريحات المسؤول المصري، مؤكدين أن ذلك هو النهج الذي يسير عليه نظام عبد الفتاح السيسي.

من زمن سيدنا موسى و فرعون وهما بالضلال القضاء المصري والحكومة المصرية ظلمة مجرمين فاسدين لا يعرفون الحق بأي اتجاه هو — كلمة حق (@Aziz16743846) August 19, 2020

بكل مرة يتأكد للناس كمية الجهل للمنافقين في برنامجك وكل البرامج الحوارية بقناة الجزيرة خاصة وباقي القنوات عموما عندما يتعرض الحوار لنقد لأوضاع بالأساس هي حقيقة واقعة والدليل أنهم عارفين موضوع حلقات الحوار مسبقا فلا عنده معلومة ولا فكر او ادلة لتثبت كلامه كرأي مخالف او معترض — احمد (@eClCY4wW4mjsx8W) August 19, 2020

هيه ديه مصر 😂 قلت ادب اقسم بالله مش بلد — PABLO (@geo46800027) August 18, 2020

ما نلوم اليهود لما يمنعوا زيارة الاسرى اذا احنا بنعمل ببعض هيك حسبي الله ونعم الوكيل، الا قلب الام ما اقسى هالبشر سايرة الشاطر اللي بيدعس ع التاني — لمياء ابو طير (@EkZdb2Tr2rbJHO5) August 19, 2020

للأسف ضيفك من القاهرة دون المستوى مهزلة ومضيعة للوقت بدون أدنى شك. — Dany.bo (@Danybo5) August 19, 2020

دا ردّاح ..

وهذا معلومٌ عنه 🤬 — إبراهيم المنشاوي (@minshawy0) August 19, 2020

ربنا يسلط عليه من يظلمه ويقهره حتي يعرف معني الظلم… — Wael Sniper (@wa203471ailgma2) August 19, 2020

الجدير ذكره، أن التقارير الدولية كشفت سوء المعاملة والأوضاع المزرية التي يعيشها المعتقلين السياسيين ومعارضي النظام المصري في سجون عبد الفتاح السيسي، فيما يواصل النظام تجاهل المطالبات الدولية والحقوقية بتحسين تلك الظروف ووقف ملاحقة المعارضين.