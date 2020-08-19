غادة عويس
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“شاهد” ماذا فعلت غادة عويس عندما صدمها مطبل مصري استكثر على أمهات المعتقلين زيارة ابنائهم في سجون السيسي!

كتب وطن
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بلغ فجور مُطبلي النظام المصري منتهاه عبر استنكار طلبات الأمهات مشاهدة أبنائهم داخل سجون نظام عبد الفتاح السيسي، متجاهلين ما يتعرضون له من سوء معاملة وتعذيب وإهمال طبي متعمد يُهدد حياتهم.

 

آخر هؤلاء، كان منسق ائتلاف مصر فوق الجميع، ، الذي دافع عن اعتداء الأمن المصري على أمهات المعتقلين السياسيين، الذي رد على الإعلامية خلال برنامج ، قائلاً: “لما بتنام أمام السجن وتستفز الأمن وتصور نفسها عشان وكالات الأنباء ومنظمات حقوق الإنسان تشوف انه الأم عايزة ابنها يكلمها”.

 

وأضاف عطية، وفق الفيديو الذي رصدته “وطن”: “اشمعنا انتي ابنك يكلمك مفيه مساجين كتير جداً هو فيه عراسه ريشة يعني”.!

 

وصدم رد منسق ائتلاف مصر فوق الجميع، الاعلامية اللبنانية غادة عويس، الذي قاطعته قائلة :”لم أتخيل أثناء تحضيري الحلقة بأن أجوبتك ستكون مؤلمة أكثر من التقارير أن تعيب على الأم، هذه أم”.

 

رد غادة عويس لم يلجم المسؤول المصري الذي زاد في وقاحته ورد عليها بالقول: “يعني كل المساجين ممنوع الزيارة وهيا تشوف ابنها ليه على راسها ريشة”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع القضية معبرين عن استنكارهم للتصريحات المسؤول المصري، مؤكدين أن ذلك هو النهج الذي يسير عليه نظام عبد الفتاح السيسي.

 

الجدير ذكره، أن التقارير الدولية كشفت سوء المعاملة والأوضاع المزرية التي يعيشها المعتقلين السياسيين ومعارضي النظام المصري في سجون عبد الفتاح السيسي، فيما يواصل النظام تجاهل المطالبات الدولية والحقوقية بتحسين تلك الظروف ووقف ملاحقة المعارضين.

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