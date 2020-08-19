يوسف بن علوي
يوسف بن علوي
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“شاهد” فيديو لـ”مغادرة” يوسف بن علوي يقسم العُمانيين ويثير الجدل.. أين تم تصويره؟

كتب وطن
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تداول ناشطون بتويتر في سلطنة عمان مقطعا مصورا قالوا إنه يوثق لحظة مغادرة الوزير الأسبق لمقر وزارة الخارجية العمانية، بعد قرار السلطان العماني طارق بتعديلات وزارية كبيرة شملت إقالة بن علوي وتعيين خلفاً لها.

 

المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته “وطن” أظهر لحظة قيام “بن علوي” بركوب سيارته، قبل أن يخرج من مبنى لم تضح معالمه في الفيديو، وتوجيهه التحية من داخل السيارة لعدسة الكاميرا التي توثق لحظة المغادرة.

 

وأحدث الفيديو جدلا واسعا بين المغردين العُمانيين حيث أكد معظمهم أن هذا المقطع قديم ولم يتم تصويره بوزارة الخارجية كما يزعم ناشره، مؤكدين أن هذا المقطع من عقد قران ابن أخيه لحظة مغادرته العرس.

 

 

وأوضح مغرد آخر أن المبني والمباني المحيطة به لا تدل على وزارة الخارجية أبدا، محذرا من نقل هذه المقاطع دون التثبت من حقيقتها لعدم إثارة البلبلة.

 

هذا واستغل ناشطون المقطع بغض النظر عن الخلاف الذي أحدثه، للإشادة بالوزير بن علوي مؤكدين أن الرجل قدم ما يستطيع من أجل خدمة بلاده لأكثر من عقدين، وأنه يستحق وقفة احترام من قبل العمانيين.

 

 

وكان السلطان العماني أصدر مرسوماً يقضي بإقالة وزير الخارجية يوسف بن علوي، وتعيين “بدر البوسعيدي” بدلاً منه، بعد أكثر من 23 عاماً قضاها بن علوي مسئولاً عن حقيبة الخارجية في السلطنة، في عهد السلطان الراحل قابوس.

 

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة تضامن ووداع لابن علوي من قبل المغردين والنشطاء العمانيين، الذين أثنوا على أداء الرجل خلال توليه الوزارة، مؤكدين أنه كان من أعمدة الدبلوماسية والسياسة العمانية.

 

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تعليق 1
  1. عبده علي يقول

    مع كل الإحترام لعُمان واهل عٌمان. هل نسيتم دخوله من أحد الفنادق من باب الخدمات متخفيا للقاء نتنياهو؟ أليست هذه سبه في حقكم. يا عيب الشوم عليه. الحين قاعدين تمجدوا فيه. حكيم اي حكيم مالت عليكم. الخيانة وجهة نظر.

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