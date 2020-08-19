“شاهد” فيديو لـ”مغادرة” يوسف بن علوي يقسم العُمانيين ويثير الجدل.. أين تم تصويره؟

تداول ناشطون بتويتر في سلطنة عمان مقطعا مصورا قالوا إنه يوثق لحظة مغادرة الوزير الأسبق يوسف بن علوي لمقر وزارة الخارجية العمانية، بعد قرار السلطان العماني هيثم بن طارق بتعديلات وزارية كبيرة شملت إقالة بن علوي وتعيين بدر البوسعيدي خلفاً لها.

المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته “وطن” أظهر لحظة قيام “بن علوي” بركوب سيارته، قبل أن يخرج من مبنى لم تضح معالمه في الفيديو، وتوجيهه التحية من داخل السيارة لعدسة الكاميرا التي توثق لحظة المغادرة.

نسأل الله العلي القدير أن يمتعه بالصحة والعافية والعمر المديد 🌷 — راعي غنم (@bqPHIMa9EBSN8PI) August 19, 2020

وأحدث الفيديو جدلا واسعا بين المغردين العُمانيين حيث أكد معظمهم أن هذا المقطع قديم ولم يتم تصويره بوزارة الخارجية كما يزعم ناشره، مؤكدين أن هذا المقطع من عقد قران ابن أخيه لحظة مغادرته العرس.

الخبر غير صحيح، الصحيح هو أن ذلك الڤيديو أثناء مغادرته لمناسبة عقد قران ابن أخيه pic.twitter.com/KWWsRxriXS — HardLine🎩 (@AbdullahALAsmi5) August 19, 2020

استغرب من هالحسابات شو هالجهل وعدم الدقة.

كلامك صحيح هذا ما مبنى الوزارة .شو هالتخبيص — أمينه المعمرية (@AminaMamari) August 19, 2020

انتم مالكم كذا

لكم متابعين بكثره

كيف متداول هذا ف صلالة ف عرس

مايصير منكم الله يرضي عليكم — حسين السعدي101 (@h_h9210) August 19, 2020

وأوضح مغرد آخر أن المبني والمباني المحيطة به لا تدل على وزارة الخارجية أبدا، محذرا من نقل هذه المقاطع دون التثبت من حقيقتها لعدم إثارة البلبلة.

هل المبنى والمباني المحيطة تدل على أنه وزارة الخارجية !!! — عبدالله المحروقي (@momani1369) August 19, 2020

لعل توخي الحذر والدقة فيما ننشر هو الأنسب — عبدالله المحروقي (@momani1369) August 19, 2020

هذا واستغل ناشطون المقطع بغض النظر عن الخلاف الذي أحدثه، للإشادة بالوزير بن علوي مؤكدين أن الرجل قدم ما يستطيع من أجل خدمة بلاده لأكثر من عقدين، وأنه يستحق وقفة احترام من قبل العمانيين.

نسأل الله العلي القدير أن يمتعه بالصحة والعافية والعمر المديد 🌷 — راعي غنم (@bqPHIMa9EBSN8PI) August 19, 2020

***** الرجل بذل جهدا، وكان يبدو عليه في الأعوام الأخيرة إنه بحاجة لاستراحة، والإنسان بطبيعة الحال مع كثرة العمل يحتاج لهذا الأمر، َهذا حقه كإنسان. — عبدالعزيز السعيدي (@D61zN4104WoZj2G) August 19, 2020

كفا ووفا وليس عليه قصور

نالت العلا السلطنة خلال مسيره الخمسون عام ماضيا والقادم سوف يكمل المسيره الظافره بكل قوة وشموخ وهو لبس ببعيد عن الدوبلماسية والحنكه القابوسيه نسال الله لهم جميعا التوفيق والسداد — حامد العجيلي (@hamed95311) August 19, 2020

وكان السلطان العماني هيثم بن طارق أصدر مرسوماً يقضي بإقالة وزير الخارجية يوسف بن علوي، وتعيين “بدر البوسعيدي” بدلاً منه، بعد أكثر من 23 عاماً قضاها بن علوي مسئولاً عن حقيبة الخارجية في السلطنة، في عهد السلطان الراحل قابوس.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة تضامن ووداع لابن علوي من قبل المغردين والنشطاء العمانيين، الذين أثنوا على أداء الرجل خلال توليه الوزارة، مؤكدين أنه كان من أعمدة الدبلوماسية والسياسة العمانية.