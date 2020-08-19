“خير خلف لشر سلف”.. عبدالرحمن بن مساعد يستفز العُمانيين بتغريدة مسيئة.. فمن قصد بها؟

تسبب الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، في موجة غضب واسعة بين المغرديين العُمانيين على تويتر عقب تغريدة مبهمة له فسرها النشطاء على أنها إساءة لوزير الخارجية السابق يوسف بن علوي.

وكتب “بن مساعد” في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”قصة خليجية قصيرة: خير خلَف.. لشرّ سلَف..!”

قصة خليجية قصيرة : خير خلَف.. لشرّ سلَف..! — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) August 19, 2020

وفسر العديد من النشطاء العُمانيين تغريدة الأمير السعودي، على أنه يقصد بها وزير خارجية السلطنة السابق يوسف بن علوي، وخلفه في الوزارة بدر البوسعيدي.

هاذا الخير كله يالله يحفظه ❤️😊 pic.twitter.com/KIhvvkU5NX — شبل عٌمان (@rB7vKhCZmbFWva3) August 19, 2020

#معالي_الخنجر_العماني حفظه الله ورعاه #سلاح_السلام_الشامل لن تناله اقلام لا تخط. — أمير بن عامر المحرزي (@AmeerAlmahrizi) August 19, 2020

ورفض العُمانيون تطاول الأمير السعودي على “بن علوي” وتدخله في الشأن الداخلي للسلطنة، وطالبوه بالتركيز في الشأن السعودي وانتقاد سياسات سيده محمد بن سلمان.

تأكد أن السياسة العمانية ثابتة وخاب ظنك وها أنت تعطي أكثر من مرة مثالا للكلمة الخبيثة التي ذكرت في كتاب الله:

(وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ)

ولكن(يثبت الله الذين ءامنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا) — محمد البوسعيدي (@moheds1) August 19, 2020

عافاك الله وشفاك لا توجد لدينا هذه الامراض

لله الحمد والمنه

ندين بالاسلام و كفى — HAMDAN ALSINAIDI (@HALSINAIDI) August 19, 2020

وأحرج أحد النشطاء العُمانيين الأمير عبدالرحمن بن مساعد بقوله:”أعتقد هذا شأن داخلي … ما حد يتدخل … علاقة عمان معروفة علاقتها ثابتة …. السلام و عدم التدخل في شؤون الغير و احترام متبادل”

أعتقد هذا شأن داخلي … ما حد يتدخل … علاقة عمان معروفة علاقتها ثابتة …. السلام و عدم التدخل في شؤون الغير و احترام متبادل — Susu (@Susu33607226) August 19, 2020

بينما كتب ناشط آخر مستنكرا تغريدة الأمير الصبيانية:”ماتوقعت من امير وشاعر بحجم عبدالرحمن بن مساعد تصدر منه هذه التغريده وكنت من محبي ومعجبي بهالشخصية ولكن للاسف اكتشفت حقدك ضد السلطنة فادعو الله تعالئ ان يرد كيدك في نحرك باذن الله”

ماتوقعت من امير وشاعر بحجم عبدالرحمن بن مساعد تصدر منه هذه التغريده وكنت من محبي ومعجبي بهالشخصية ولكن للاسف اكتشفت حقدك ضد السلطنة فادعو الله تعالئ ان يرد كيدك في نحرك باذن الله.. — جمشيد العزري (@jamsheed04) August 19, 2020

وكان السلطان العماني هيثم بن طارق أصدر مرسوماً يقضي بإقالة وزير الخارجية يوسف بن علوي، وتعيين “بدر البوسعيدي” بدلاً منه، بعد أكثر من 23 عاماً قضاها بن علوي مسئولاً عن حقيبة الخارجية في السلطنة، في عهد السلطان الراحل قابوس.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة تضامن ووداع لابن علوي من قبل المغردين والنشطاء العمانيين، الذين أثنوا على أداء الرجل خلال توليه الوزارة، مؤكدين أنه كان من أعمدة الدبلوماسية والسياسة العمانية.