عبدالرحمن بن مساعد
عبدالرحمن بن مساعد
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“خير خلف لشر سلف”.. عبدالرحمن بن مساعد يستفز العُمانيين بتغريدة مسيئة.. فمن قصد بها؟

كتب وطن
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تسبب الأمير السعودي المقرب من ولي العهد ، في موجة غضب واسعة بين المغرديين العُمانيين على تويتر عقب تغريدة مبهمة له فسرها النشطاء على أنها إساءة لوزير الخارجية السابق .

 

وكتب “بن مساعد” في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”قصة خليجية قصيرة: خير خلَف.. لشرّ سلَف..!”

 

وفسر العديد من النشطاء العُمانيين تغريدة الأمير السعودي، على أنه يقصد بها وزير خارجية السلطنة السابق يوسف بن علوي، وخلفه في الوزارة .

 

ورفض العُمانيون تطاول الأمير السعودي على “بن علوي” وتدخله في الشأن الداخلي للسلطنة، وطالبوه بالتركيز في الشأن السعودي وانتقاد سياسات سيده محمد بن سلمان.

 

وأحرج أحد النشطاء العُمانيين الأمير عبدالرحمن بن مساعد بقوله:”أعتقد هذا شأن داخلي … ما حد يتدخل … علاقة عمان معروفة علاقتها ثابتة …. السلام و عدم التدخل في شؤون الغير و احترام متبادل”

 

بينما كتب ناشط آخر مستنكرا تغريدة الأمير الصبيانية:”ماتوقعت من امير وشاعر بحجم عبدالرحمن بن مساعد تصدر منه هذه التغريده وكنت من محبي ومعجبي بهالشخصية ولكن للاسف اكتشفت حقدك ضد السلطنة  فادعو الله تعالئ ان يرد كيدك في نحرك باذن الله”

 

وكان السلطان العماني أصدر مرسوماً يقضي بإقالة وزير الخارجية يوسف بن علوي، وتعيين “بدر البوسعيدي” بدلاً منه، بعد أكثر من 23 عاماً قضاها بن علوي مسئولاً عن حقيبة الخارجية في السلطنة، في عهد السلطان الراحل قابوس.

 

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة تضامن ووداع لابن علوي من قبل المغردين والنشطاء العمانيين، الذين أثنوا على أداء الرجل خلال توليه الوزارة، مؤكدين أنه كان من أعمدة الدبلوماسية والسياسة العمانية.

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