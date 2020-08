وسيم يوسف يبكي بشدة ويعض أصابع الندم: اعتذر لكل إسرائيلي اسأت له في الماضي وأعشقكم!

فجرت تغريدة اعتذر فيها الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف، للإسرائيليين على تصريحاته السابقة بحقهم، موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدم وسيم يوسف المعروف بـ”طبال عيال زايد”، عبر سلسلة تغريدات باللغة الانجليزية رصدتها “وطن”،اعتذاره لكل رجل إسرائيلي قد أساء إليه في الماضي.

وقال الطبال وسيم يوسف: “عندما رأيت بعض الفلسطينيين يحرقون علم بلدي بسبب معاهدة السلام مع إسرائيل قررت أن أعتذر لكل رجل إسرائيلي إذا أسأت له في الماضي”.

When I saw the flag of my country being burned by some Palestinians because of the peace treaty with Israel – I apologize to every Israeli man if you offended him in the past#UAEIsrael #Israel — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) August 16, 2020

وأضاف في تغريدة أخرى: “الشعب الإماراتي وبسبب سعادته مع الاتفاق نسي جائحة كورونا”.

If you were born on any religion, you will defend it. Don’t demean the religion of others — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) August 16, 2020

وتابع وسيم يوسف: “السلطة وحماس وفتح والجهاد يتاجرون بالقضية الفلسطينية منذ 70 عاما وحان الوقت الآن للسلام ووضع حد لتجار الموت ولصوص الأموال والتبرعات”.

The Palestinian Authority, Hamas, Fatah and Jihad – have been trading in the Palestinian cause for 70 years. The time has come for peace and to stop the dealers of death, money thieves and donations. — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) August 17, 2020

الطيور على أشكالها تقع..

أول تعليق على سلسلة تغريدات وسيم يوسف كان من الاكاديمي الإسرائيلي المثير للجدل، ايدي كوهين، الذي جامل ابن عمه الطبال بالقول (مسامح)

مسامح — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) August 16, 2020

وأثارت تغريدات وسيم يوسف جدلاً واسعاً، لا سيما أنه حاول الزعم أن الصراع بين العرب والفلسطينيين من جهة، والاحتلال الإسرائيلي من جهة، هو صراع ديني بحت.

دا احنا نجيب اتنين شربات بقا 🍷🍷

🤣🤣👆 👭👰🤵💃💃 pic.twitter.com/znga7O6cps — Acc_88 (@Acc_1907) August 17, 2020

الله يسود وجهك يا وسيم يوسف بالدنيا والاخره. — مصطفى الدباس (@AyBe9ypbWvVfj6C) August 17, 2020

ايوة سامحه لانه منتظر مسامحتك عشان يدخل الجنة فيها — 🇵🇸ÃmáľMúhámmáď🇵🇸 (@Amalmuh32379694) August 17, 2020

ههههههههههه خذلك هالساقط الثاني اللي سايق فيها 😂😂😂 — 🇯🇴 محمد بن محمود آل مومني 🇯🇴 (@Moh_ben_momani) August 17, 2020

موت وخلصنا منك — Naima نعيمة كمال (@Naima96497717) August 16, 2020

تضرب منك الو. — Safi (@JummaSafaaj009) August 17, 2020

الجدير ذكره، أن الداعية الإماراتي انبرى في الدفاع عن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الذي عزله من إمامة مسجد الشيخ زايد قبل عدة أشهر، وذلك لخطب ود أسياده، مستشهداً بفتاوى مجتزئة فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل.