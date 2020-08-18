“والله لتشحدكم الملح”.. جمال ريان ينسف جبهة حمد المزروعي في أقوى تعليق على نشره صورة علم اسرائيل!

ألجم الإعلامي الفلسطيني، جمال ريان، المذيع في قناة الجزيرة القطرية، المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي، بعد احتفاءه باتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي ونشره صورة للعلم الإسرائيلي على صفحته بـ “تويتر”.

وقال ريان، في تغريدة رصدتها “وطن”، رداً على نشر المزروعي صورة لعلم إسرائيل: “ولك يا جاهل، هذا ليس تطبيعا هذا احتلالاً للإمارات وإسرائيل لن تخرج منها، خروجها سيكون باهظ الثمن، والله لتشحدكم الملح، والأيام بيننا”.

ولك يا جاهل ، هذا ليس تطبيعا هذا احتلالا للامارات ، واسرائيل لن تخرج منها، خروجها سيكون باهظ الثمن ، والله لتشحدكم الملح ، والايام بيننا @uae_3G #الامارات @MohamedBinZayed https://t.co/vXQaQL0qmJ — جمال ريان (@jamalrayyan) August 18, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة الإعلامي الفلسطيني، مؤكدين أن المزروعي يُطبل لأسياده في قصور أبو ظبي لخطب ودهم.

يا جمال .. لعلك لا تدري ان المزروعي من الطائفة الإسماعيلية المكرمية وهؤلاء في الأصل هم فرع من فروع يهود ومؤسس دعوتهم يهودي..فلا عجب أن يعود الفرع الى الأصل ويحتفل الفرع لذلك برفع راية من ولدوه ابتداءً. — عبدالرحمن الشامي (@stDPbucOAxkZmcL) August 18, 2020

إذا أردت أن تعرف التطبيع و الإرتماء في أحضان اليهود فأنظر إلى ما آلت إليه مصر من جميع النواحي لتدرك بأن اليهود لن ينفعوك أبداً و أن لا يعينك إلّا من كان على دينك .

آخر كوارث مصر سد النهضة الذي تحميه إسرائيل!! — محارب قديم (@QIpsxKkspy46EZu) August 18, 2020

سيحدث لهم كما حدث لمصر — فلسطيني حر (@IKgg7IhJPGQUYHM) August 18, 2020

يا أستاذ جمال

هذا اتفاق مفروض عليهم فرض

الاتفاقات التي لا تأتي على طاولة مفاوضات علنية

ترعاها أجهزة مخابرات

وما ترعاه أجهزة المخابرات يأتي بالابتزاز ولا تسألني عن نوع الابتزاز — 🇵🇸 Maarouf Chef & Poet 🇱🇧 (@al_steak) August 18, 2020

من يقدر يخرج إسرائيل من الامارات؟

ومن يقدر يقلع الكائس والمعابد وبوذا ومعاد الهندوس من الإمارات، على من جابهم من الله مايستحق لانه وحده عالم الغيب — sincere pen (@sincer2020) August 18, 2020

وتعتبر الإمارات أول دولة خليجية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، والذي أعلن عنه الخميس الماضي برعاية الولايات المتحدة، فيما شهدت الإمارات أول زيارة رسمية أمس لرئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، والذي من المقرر أن يلتقي محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

الجدير ذكره، أن شعوباً عربية ترفض التطبيع مع إسرائيل قبل الحل النهائي للقضية الفلسطينية، حيث تفاعل عدد من تلك الشعوب مع قضية التطبيع الإماراتي وأطلقوا هشتاقات وتحركات للتعبير عن رفضهم لهذه الخطوة.

ووقع ثلة من الكتاب والمثقفين الاماراتيين، وثيقة ترفض التطبيع الاماراتي الاسرائيلي، الذي باركها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في خطوة ستجلط “سفهاء أبوظبي”.