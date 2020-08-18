جمال ريان
جمال ريان
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“والله لتشحدكم الملح”.. جمال ريان ينسف جبهة حمد المزروعي في أقوى تعليق على نشره صورة علم اسرائيل!

كتب وطن
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ألجم الإعلامي الفلسطيني، ، المذيع في قناة القطرية، المغرد الإماراتي البذيء ، بعد احتفاءه باتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي ونشره صورة للعلم الإسرائيلي على صفحته بـ “تويتر”.

 

وقال ريان، في تغريدة رصدتها “وطن”، رداً على نشر المزروعي صورة لعلم : “ولك يا جاهل، هذا ليس تطبيعا هذا احتلالاً للإمارات وإسرائيل لن تخرج منها، خروجها سيكون باهظ الثمن، والله لتشحدكم الملح، والأيام بيننا”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة الإعلامي الفلسطيني، مؤكدين أن المزروعي يُطبل لأسياده في قصور أبو ظبي لخطب ودهم.

 

وتعتبر الإمارات أول دولة خليجية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، والذي أعلن عنه الخميس الماضي برعاية الولايات المتحدة، فيما شهدت الإمارات أول زيارة رسمية أمس لرئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، والذي من المقرر أن يلتقي ولي عهد أبوظبي.

 

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين وأبوظبي تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

 

الجدير ذكره، أن شعوباً عربية ترفض التطبيع مع إسرائيل قبل الحل النهائي للقضية الفلسطينية، حيث تفاعل عدد من تلك الشعوب مع قضية التطبيع الإماراتي وأطلقوا هشتاقات وتحركات للتعبير عن رفضهم لهذه الخطوة.

 

ووقع ثلة من الكتاب والمثقفين الاماراتيين، وثيقة ترفض التطبيع الاماراتي الاسرائيلي، الذي باركها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في خطوة ستجلط “سفهاء أبوظبي”.

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