“شاهد” صدمة في السعودية .. ليلة دخلة لعروسين تتحول لدماء والفرح ينقلب الى مأتم!

في مأساة جديدة من مأسي الطرق الجبلية في السعودية لقي عروسان مصرعها ليلة زفافهما في محافظة هروب بجازان بعدما سقطت سيارتهما من منحدر جبلي بعد الانتهاء من حفل الزفاف.

وأشار المغردون إلى أن وعورة الطريق هي سبب سقوط المركبة.

#عروسين_طريق_الفقاره وفاة عروسين بعد سقوط مركبتهما ليلة زفافهما في محافظة هروب بجازان بعد الانتهاء من حفل الزفاف. أشار المغردون إلى أن وعورة الطريق هي سبب سقوط المركبة، فيما تتابع فرق الدفاع المدني انتشالهما. pic.twitter.com/sCqpiAanWe — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) August 18, 2020

وتظهر مقاطع فيديو من موقع الحادث، منحدرا جبليا، بينما يشرح أحد الأشخاص في واحد منها، كيف اصطدمت السيارة بصخرة وانحرفت تجاه المنحدر، قبل أن تهوي مسافة قدرها 300 متر.

وأظهرت صور من موقع الحادث أيضا، سيارات الدفاع المدني والإسعاف والشرطة، التي حضرت لانتشال جثتي العروسين.

ودشن مغردون سعوديون هاشتاغ ( #عروسين_طريق_الفقاره)، معبرين عن غضبهم من اهمال الوزارات والجهات المختصة لهذه الطرق، والتي تتسبب في حوادث ومآسي بشكلٍ مستمر كان آخرها هذين العروسين .

لا حول ولا قوة الا بالله

الدولة رعاها الله تصرف المليارات و ليس عاجزة عن وضع زفلت ورصيف لهذا الطريق وغيره من طرق الموت في المنطقة.

لكن وزارة الطرق و البلديات لا تريد ذلك ،لذلك ارجو بتر ايادي الفساد المسؤولة في المنطقة ( يا كثرها ) 💔 #عروسين_طريق_الفقاره pic.twitter.com/7wOrfm3oaK — الحكمي العطوي الفيفي اليهنوي الخولاني eng (@EngMute5) August 18, 2020

#عروسين_طريق_الفقاره

اتعجب من البلديات والامانات ف جميع المدن لماذا لا يتم اصلاح الشوارع اودفن ابار مكشوفه اوانهيارت جبلية حتى يقع ضحايا ابرياء

هل يعقل ان #محافظة_هروب لاتعلم ان الطريق بدون انارة وبدون ازفلت و مصدات

لكل مسؤول وصلت له مطالبات اهالي هروب وتجاهلها

الله لايسامحك pic.twitter.com/gzAiSRbl1c — محمد العبدلي (@mha3300) August 18, 2020