زفاف خليجي
زفاف خليجي
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“شاهد” صدمة في السعودية .. ليلة دخلة لعروسين تتحول لدماء والفرح ينقلب الى مأتم!

كتب وطن
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في مأساة جديدة من مأسي الطرق الجبلية في لقي عروسان مصرعها ليلة زفافهما في محافظة بجازان بعدما سقطت سيارتهما من منحدر جبلي بعد الانتهاء من حفل الزفاف.

وأشار المغردون إلى أن وعورة الطريق هي سبب سقوط المركبة.

 

وتظهر مقاطع فيديو من موقع الحادث، منحدرا جبليا، بينما يشرح أحد الأشخاص في واحد منها، كيف اصطدمت السيارة بصخرة وانحرفت تجاه المنحدر، قبل أن تهوي مسافة قدرها 300 متر.

وأظهرت صور من موقع الحادث أيضا، سيارات الدفاع المدني والإسعاف والشرطة، التي حضرت لانتشال جثتي العروسين.

ودشن مغردون سعوديون هاشتاغ ( )، معبرين عن غضبهم من اهمال الوزارات والجهات المختصة لهذه الطرق، والتي تتسبب في حوادث ومآسي بشكلٍ مستمر  كان آخرها هذين العروسين .

 

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