“ستسمعون صيحة فإذا سمعتموها فاسجدوا”.. إمام كويتي يُحدد يوم القيامة “على كيفه” ويثير موجة رعب!

أثار إمام مسجد كويتي، جدلاً واسعاً بين المواطنين، بعدما حدد موعد يوم القيامة في إحدى خطبه.

وتقدم عدد من رواد المسجد بشكوى ضد هذا الإمام بعد أن قال إن يوم القيامة سيأتي عام 2024.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية أن “وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع المساجد محمد المطيري بدأ باستقبال الشكوى المقدمة من رواد أحد المساجد في محافظة العاصمة، بخصوص تجاوزات إمام مسجد ادّعى أن يوم القيامة سيكون في 2024.

وذكرت الشكوى أن الإمام كان يبث الرعب في قلوب الناس، وآخرها ما أعلنه في رمضان الماضي بقوله “ستسمعون صيحة فإذا سمعتموها فاسجدوا”.

وطالب مقدمو الشكوى إعفاء الشيخ من الإمامة بسبب خطبه المثيرة للجدل، والتي وصلت إلى حد تحديد يوم القيامة.

وتم تحويل الشكوى لجهة الاختصاص للتأكد منها، وسيتم اتخاذ اللازم تجاهها.