“النباح على قدر الألم” .. “وطن” ترصد حملة “سعودية – إماراتية” منظمة للإساءة لـ”بن علوي”!

شنّ كُتّاب ومغرّدون سعوديون وإماراتيون حملة إساءة غير مسبوقة على يوسف بن علوي وزير خارجية سلطنة عمان السابق، بعد التغيير الحكومي الذي أجراه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد .

وأصدر السلطان هيثم بن طارق الثلاثاء 28 مرسوما سلطانيا، تتضمن إعادة تشكيل مجلس الوزراء وإلغاءَ قوانين ودمج بعض الوزارات وإنشاء وزارات أخرى جديدة.

وتضمنت المراسيم إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة السلطان.

كما قضى المرسوم تعيين بدر بن حمد البوسعيدي وزيرا للخارجية العمانية خلفا ليوسف بن علوي.

وتطاول مغردون من الإمارات والسعودية على الوزير يوسف بن علوي، زاعمين أنّه مُعادٍ للسعودية وخطط لتقسيمها مع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، في التسجيلات المفبركة التي نشرها المعارض العماني السابق سعيد جداد، واتهموه كذلك بأنه موالٍ لإيران. حسب ادّعاءاتهم

وعبّر هؤلاء عن تشفّيهم بالوزير بن علوي بعد رحيله عن وزارة الخارجية العمانية، وأساؤوا له بعبارات خارجة .

وترصد “وطن” جانباً من الهجوم الذي تعرّض له الوزير يوسف بن علوي:

بعد أشهر من ظهور تسجيلاته مع #القذافي #يوسف_بن_علوي خارج المشهد في الشقيقة #عُمان وهو قرار بالتأكيد سيثير الارتياح في #الخليج .

من الواضح أن السلطان #هيثم_بن_طارق حريص العلاقات الطيبة مع كافة الأشقاء وخاصة #المملكة pic.twitter.com/UlEQz5ylA5 — سالم السبيعي (@salem_alsubeai) August 18, 2020

#عُمان: تعيين بدر البوسعيدي وزيراً للشؤون الخارجية بدلا من يوسف بن علوي . هذا التغيير ربما نشاهد أثره في منهج الخارجية العمانية بعد فضائح التسريبات و الميل العقائدي للوزير السابق و نرى اعتدالاً و حياداً حقيقياً يمثّل شخصية جلالة السلطان . تغيير متوقع تأخر بسبب كورونا . pic.twitter.com/VPbniS912I — جهاد العبيد | تفكير سعودي 🇸🇦💡 (@SaudiAnalyser) August 18, 2020

طار بن علوي .. وهذي رساله لكل متامر تحالف مع ايران ضد اللحمه الوطنيه الخليجيه العربيه الوكاد بقت #السعودية وضاعت علوم المتامرين. و #ماخفي_أعظم " اني ارى رؤوسا قد اينعت وقد حان قطافها " — Khalid Al-Hail خالد الهيل (@khalidalhaill) August 18, 2020

#بن_علوي وزير خارجية #عُمان بعد أن كشف أمره في #خيمة_القذافي وتخطيطه لتقسيم #السعودية_العظمى ومعاداته الخفية للسعودية ومحبته لملالي إيران جاي اليوم اللي يكون فيه أحد أبطال مزبلة التاريخ pic.twitter.com/2rcXlsyGBt — المستشار/ عبدالله الجريد (@jurayedabdullah) August 18, 2020

عمان قريبا ستعود للوطن العربي واللحمه الخليجيه

بوضوح تام ومن دون خفايا

بعد ما اخذها #بن_علوي للفرس و #ايران تعيش #عُمان

ويعيش سلطانها

ويحيا شعبها الكريم — 🇸🇦 محمد محفوظ 🇸🇦 (@msdmrrsk) August 18, 2020

اختارت #عمان الخيار الصحيح.. بعزل بن علوي الذي تآمر على السعودية مع القذافي. وكان من ضمن المخطط إسقاط الحكم في السعودية..@sababahabri https://t.co/kzaE2gSVLi — ‏﮼محيا ﮼اال ﮼حمران (@mohayaalhomran) August 18, 2020

وجاء في ردّ “الشاهين” العمانيّ على تطاول مغرد سعودي يُدعى “محمد محفوظ”، على الوزير يوسف بن علوي تأكيده أنّ سلطنة عمان لم تبتعد عن العرب -كما زعم- لكي تعود/ ولم تخفي لكي تتضح “ولم تدخل في بيت طاعتكم مهانة، لكي ترجع له بل ظلت سفاراتنا بكل بلد معلماً للسلام، بلا مناشير”.

عمان لم تبتعد،،، لكي تعود

ولم تخفي،،، لكي تتضح

ولم تدخل في بيت طاعتكم مهانة،،، لكي ترجع له بل ظلت سفاراتنا بكل بلد معلماً للسلام،،،،بلا مناشير اللي بعده،،، https://t.co/yVwpLAA3zM — 🦅الشاهين🦅 (دولة راسخة🇴🇲 شعب قوي⚔) (@_FALCON_01) August 18, 2020

ودشّن مغرّدون عمانوين وسم #شكرا_يوسف_بن_علوي تصدر قائمة الترند العماني فور إطلاقه، معبّرين عن امتنانهم تجاه الخدمات التي قدمها بن علوي للسلطنة، خلال فترة عمله كوزير للخارجية.

وغادر الوزير بن علوي منصبه بعد حوالي الـ 50 عامًا متنقلا في السلك السياسي والدبلوماسي والشؤون الخارجية، وبعد 39 عامًا وزيرًا مسؤولا عن الشؤون الخارجية لوزارة الخارجية.