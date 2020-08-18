يوسف بن علوي
يوسف بن علوي
الهدهد

“النباح على قدر الألم” .. “وطن” ترصد حملة “سعودية – إماراتية” منظمة للإساءة لـ”بن علوي”!

كتب وطن
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شنّ كُتّاب ومغرّدون سعوديون وإماراتيون حملة إساءة غير مسبوقة على وزير خارجية سلطنة عمان السابق، بعد التغيير الحكومي الذي أجراه آل سعيد .

وأصدر السلطان هيثم بن طارق الثلاثاء 28 مرسوما سلطانيا، تتضمن إعادة تشكيل مجلس الوزراء وإلغاءَ قوانين ودمج بعض الوزارات وإنشاء وزارات أخرى جديدة.

وتضمنت المراسيم إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة السلطان.

كما قضى المرسوم تعيين بدر بن حمد البوسعيدي وزيرا للخارجية العمانية خلفا ليوسف بن علوي.

وتطاول مغردون من الإمارات والسعودية على الوزير يوسف بن علوي، زاعمين أنّه مُعادٍ للسعودية وخطط لتقسيمها مع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، في التسجيلات المفبركة التي نشرها المعارض العماني السابق سعيد جداد، واتهموه كذلك بأنه موالٍ لإيران. حسب ادّعاءاتهم

وعبّر هؤلاء عن تشفّيهم بالوزير بن علوي بعد رحيله عن وزارة الخارجية العمانية، وأساؤوا له بعبارات خارجة .

وترصد “وطن” جانباً من الهجوم الذي تعرّض له الوزير يوسف بن علوي: 

وجاء في ردّ “الشاهين” العمانيّ على تطاول مغرد سعودي يُدعى “محمد محفوظ”، على الوزير يوسف بن علوي تأكيده أنّ سلطنة عمان لم تبتعد عن العرب -كما زعم- لكي تعود/ ولم تخفي لكي تتضح “ولم تدخل في بيت طاعتكم مهانة، لكي ترجع له بل ظلت سفاراتنا بكل بلد معلماً للسلام، بلا مناشير”.

ودشّن مغرّدون عمانوين وسم #شكرا_يوسف_بن_علوي تصدر قائمة الترند العماني فور إطلاقه، معبّرين عن امتنانهم تجاه الخدمات التي قدمها بن علوي للسلطنة، خلال فترة عمله كوزير للخارجية.

وغادر الوزير بن علوي منصبه بعد حوالي الـ 50 عامًا متنقلا في السلك السياسي والدبلوماسي والشؤون الخارجية، وبعد 39 عامًا وزيرًا مسؤولا عن الشؤون الخارجية لوزارة الخارجية.

 

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