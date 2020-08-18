علم الامارات في بيت دعارة
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هذا مكانه الطبيعي.. “شاهد” إسرائيليون في احد بيوت الدعارة يرفعون علم الامارات مع زجاجات الويسكي احتفاءً بالنصر العظيم!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر الاجتماعي، فيديو يظهر احتفالاً إسرائيلياً بالانبطاح الاماراتي الذي جرى الاعلان عنه الخميس الماضي بتطبيع العلاقات كاملة بين أبوظبي وتل أبيب.

 

وأظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، إسرائيليون وهم يرقصون احتفاءً بالتطبيع الاماراتي داخل مرقص إسرائيلي على ما يبدو رافعين العلم الاماراتي إلى جانب الاسرائيلي وزجاجات الويسكي والبيرة في ايديهم.

 

وعلى ايقاع الاغاني تراقص الشبان والفتيات احتفالاً بهذا النصر العظيم من وجهة نظر “عيال زايد” والقيادة الاسرائيلية التي تقتل أطفال ليل نهار دون أن يرف لها جفن، وسط موجة غضب عربية من هذا الانبطاح الإماراتي الذي باركه ولي عهد أبوظبي.

 

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وأثار الفيديو موجة غضب واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما رصدت “وطن”، من تعليقات صاحبت الفيديو المنتشر, تزامناً مع الرفض الذي عبر عنه خيرة ابناء من مفكرين وكتاب وناشطين صدموا ابن زايد بما وقعوا عليه من وثيقة ترفض الاماراتي والخذلان للشعب الفلسطيني المضطهد.

 

 

اتفاق التطبيع..

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصّل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.

 

يأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

 

فيما قوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل “حماس” و”فتح” و”الجهاد الإسلامي”، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”.

 

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