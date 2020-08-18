هذا مكانه الطبيعي.. “شاهد” إسرائيليون في احد بيوت الدعارة يرفعون علم الامارات مع زجاجات الويسكي احتفاءً بالنصر العظيم!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر احتفالاً إسرائيلياً بالانبطاح الاماراتي الذي جرى الاعلان عنه الخميس الماضي بتطبيع العلاقات كاملة بين أبوظبي وتل أبيب.

وأظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، إسرائيليون وهم يرقصون احتفاءً بالتطبيع الاماراتي داخل مرقص إسرائيلي على ما يبدو رافعين العلم الاماراتي إلى جانب الاسرائيلي وزجاجات الويسكي والبيرة في ايديهم.

العلم الإماراتي في بيوت الدعارة الإسرائيلية.. pic.twitter.com/IoMeS0qe1i — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) August 18, 2020

وعلى ايقاع الاغاني تراقص الشبان والفتيات احتفالاً بهذا النصر العظيم من وجهة نظر “عيال زايد” والقيادة الاسرائيلية التي تقتل أطفال فلسطين ليل نهار دون أن يرف لها جفن، وسط موجة غضب عربية من هذا الانبطاح الإماراتي الذي باركه محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

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وأثار الفيديو موجة غضب واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما رصدت “وطن”، من تعليقات صاحبت الفيديو المنتشر, تزامناً مع الرفض الذي عبر عنه خيرة ابناء الامارات من مفكرين وكتاب وناشطين صدموا ابن زايد بما وقعوا عليه من وثيقة ترفض التطبيع الاماراتي والخذلان للشعب الفلسطيني المضطهد.

سينتهي شهر العسل بين #الامارات_العبرية_المتحدة و #الكيان_الصهيوني ويصحوا العرب يومًا ما !!! — صوت قطري 🇶🇦 (@QATAR_2022Cup) August 18, 2020

من قام بالتطبيع باع نفسه وشرفه وأمته ودينه

فلا يهمه علم بلده — باسل حلبي🇱🇧 (@Basel68409448) August 18, 2020

الحمد لله لم ترفع في المساجد.فتلك الاماكن اولى بها — MOURAD (@Rahalmourad4) August 18, 2020

هذا مكانه الأصلي. — 💫💫Ebn Talib💫💫 (@loveRawahi) August 18, 2020

اتفاق التطبيع..

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصّل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.

يأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

فيما قوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل “حماس” و”فتح” و”الجهاد الإسلامي”، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”.