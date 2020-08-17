“هكذا شعب يستحق الحياة”.. “شاهد” شهامة اللبنانيين في دعم متضرري انفجار مرفأ بيروت

لاقى مقطع فيديو جرى تداوله في لبنان، ويظهر مواطنين لبنانيين يدعون متضرري انفجار مرفأ بيروت لتناول الطعام بطريقة مميزة، استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو، الذي رصدته “وطن”، عدد من المتطوعين اللبنانيين وهم يدعون مواطنيهم من متضرري انفجار مرفأ بيروت في أماكن إيوائهم إلى تناول الطعام بالشعارات والأغاني والأهازيج، فيما اصطف المتضررين على شرفات المنازل فرحين بالمشهد.

هكذا يتم دعوة المتضررين من انفجار بيروت لتناول الطعام ❤️ يا رب هيك شعب يستحق الحياة #لبنان #بيروت pic.twitter.com/gmR7FZ660W — Hana Hamzeh هناء حمزة (@HanaHamzeh) August 16, 2020

وحسب الفيديو، فإن متضرري انفجار مرفأ بيروت استجابوا لدعوة المتطوعين وتجمعوا على مائدة الطعام التي حضرت خصيصاً لهم، فيما يشهد نهاية الفيديو دعاءً من المتطوعين والمتضررين بالبركة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الفيديو معبرين عن فرحتهم بالشعب اللبناني وحبه للحياة، مؤكدين أن الشعب اللبناني شعب يستحق الحياة.

هذا جمال الشعب اللبناني….رغم المآسي والاوجاع والآلام الا انه شعب يحب الحياة ويعيش بطاقة ايجابية…شعب تتعلم منه الشعوب — عادل الدوسري (@Alghaaali) August 17, 2020

اللبنانية أجمل شعب بالعالم نحن الشعب يلي ما بموت وكلنا بقلب واحد

بس لو منخلص من الزعماء والغنم — الأميرة رندة الحرفوش (@Randaalharfouch) August 17, 2020

شعب يستحق الحياة

بوركت جهودكم

على أمل الإحتفال بالتخلص من الطبقة الحاكمة

آمين — Lana Zien (@ZienLana) August 17, 2020

اجمل وارقى شعب في الكون .. — Abdel Hakim Maatok (@AbdelMaatok) August 17, 2020

من قلب الدمار موحدين شعب يستحق الحياة حافظوا على هذا و انبذو الزعيم لا للحرب✏ — fadi (@FaDi38858233) August 17, 2020

دخيل الله المحبة ❤ والله العظيم هيدا شعب لبنان وهيدي هي الصورة الحقيقية🤩 — Dany Diab • داني دياب (@DanyDiab1) August 16, 2020

الجدير ذكره، أن انفجار بيروت أدى إلى مقتل العشرات وجرح الألاف فيما لا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين، فيما أكد مراقبون أن الانفجار أدى إلى تشريد وتهجير أكثر من نصف سكان العاصمة اللبنانية.

وقبل نحو أسبوعين أدى انفجار مخزن يحوي نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت إلى دمار هائل في المدينة، وسط تبادل الاتهامات بين المسؤولين بالفساد والتقصير، حيث تجري السلطات القضائية التحقيق مع 15 مسؤولاً بهذا الأمر

وتقدر خسائر العاصمة اللبنانية من الانفجار الكبير بخمسة مليارات دولار، فيما أبدت عدد من الدول استعداداها تقديم المساعدة للبنان لإعادة بناء المرفأ وتعويض الخسائر.