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“هكذا شعب يستحق الحياة”.. “شاهد” شهامة اللبنانيين في دعم متضرري انفجار مرفأ بيروت

كتب وطن
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لاقى مقطع فيديو جرى تداوله في ، ويظهر مواطنين لبنانيين يدعون متضرري لتناول الطعام بطريقة مميزة، استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأظهر الفيديو، الذي رصدته “وطن”، عدد من المتطوعين اللبنانيين وهم يدعون مواطنيهم من متضرري انفجار في أماكن إيوائهم إلى تناول الطعام بالشعارات والأغاني والأهازيج، فيما اصطف المتضررين على شرفات المنازل فرحين بالمشهد.

 

وحسب الفيديو، فإن متضرري انفجار مرفأ بيروت استجابوا لدعوة المتطوعين وتجمعوا على مائدة الطعام التي حضرت خصيصاً لهم، فيما يشهد نهاية الفيديو دعاءً من المتطوعين والمتضررين بالبركة.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الفيديو معبرين عن فرحتهم بالشعب اللبناني وحبه للحياة، مؤكدين أن الشعب اللبناني شعب يستحق الحياة.

 

الجدير ذكره، أن انفجار بيروت أدى إلى مقتل العشرات وجرح الألاف فيما لا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين، فيما أكد مراقبون أن الانفجار أدى إلى تشريد وتهجير أكثر من نصف سكان العاصمة اللبنانية.

 

وقبل نحو أسبوعين أدى انفجار مخزن يحوي نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت إلى دمار هائل في المدينة، وسط تبادل الاتهامات بين المسؤولين بالفساد والتقصير، حيث تجري السلطات القضائية التحقيق مع 15 مسؤولاً بهذا الأمر

 

وتقدر خسائر العاصمة اللبنانية من الانفجار الكبير بخمسة مليارات دولار، فيما أبدت عدد من الدول استعداداها تقديم المساعدة للبنان لإعادة بناء المرفأ وتعويض الخسائر.

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