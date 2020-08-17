“لا تذبحوني ابعدوا الرشاشات”.. “شاهد” ماذا حصل مع ريماز السعودية على يد والدتها وأخوالها وأثار غضباً واسعاً

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع استغاثة يوثق صرخات فتاة سعودية بمدينة الطائف، تتعرض إلى تعنيف من قبل والدتها وأخوالها.

ويُسمع صوت الفتاة بالفيديو المتداول، والذي رصدته “وطن”، وهي تبكي وتصرخ وتقول: “لا تذبحوني، أول شيء وخروا الرشاشات، مقدر مقدر”، بينما يُسمع صوت والدتها وهي تنهرها.

ودشن المغردون هاشتاج #انقذو_ريماز_معنفه_الطايف، وكشفوا خلاله أن الفتاة تبلغ من العمر 19 عاماً، وأن ماتتعرض له كان بسبب شك والدتها أنها تعيش قصة حب مع شاب بعدما قامت بسماعها وهي تُحادثه، فقامت بتحريض أخوالها على تخويفها بالرشاشات وتعنيفها.

#انقذوا_ريماز_معنفه_الطايف

ريماز بتروح عشان ولاشي روح ريماز بيزهق عشانها مارست الحياة! pic.twitter.com/mUgJD3Vr02 — بوسيدون (@BOS_1962) August 16, 2020

#انقذو_ريماز_معنفه_الطايف ريماز عمرها١٩ سنه معنفه ويمكن اهلها يقتلوها ف اي لحظه بسبب شك امها انها تكلم ولد واول م شكت الام لمت كل اخوانها وخوالها عليها بالرشاشات وفيه ادله لها وهيا تصرخ ووهيا تتعنف — Dispersed (@ii8u9) August 16, 2020

وادعت إحدى صديقاتها أن ريماز لجأت إليها، وقامت بدورها بإبلاغ الجهات المُختصة بعدما اختفت صديقتها بعد هذه المكالمة التي ترصد صرخاتها.

#انقذو_ريماز_معنفه_الطايف حسبي الله ونعم الوكيل على كل معنف ومعنفه💔💔💔 pic.twitter.com/O69jME2qcW — 𝑀 𝐴 𝑅 𝐴 𝑀 🍇 . (@_m5r9_) August 16, 2020

وقالت صديقة ريماز في تغريدة أخرى إنها تعرضت أيضاً بدورها إلى تهديد من والدة صديقتها، والتي طالبتها أيضاً بعدم التواصل مرة أخرى مع ريماز.

#انقذوا_ريما_معنفة_الطايف #انقذو_ريماز_معنفه_الطايف

الام البجيحه تكلم صاحبتها وتهددها بصورها ؟؟ تفضلو حبايبي شوفو وين وصل التخلف pic.twitter.com/Xfnro0qPFf — ya🦇 (@zx_2120) August 16, 2020

وتعاطف المغردون مع قضية ريماز، مستنكرين صمت السلطات اتجاه تكرار حوادث العنف التي قد تنتهي بمقتل الفتيات على أيادي أولياء أمورهن، كما أعادت صرخات “ريماز” إلى الأذهان، صرخات الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، والتي بدأت قصتها بنفس النمط حين انتشرت فيديوهات لصرخاتها واستنجاداها داخل المستشفى، وانتهى الأمر بمقتلها على يد أشقائها وزوج شقيقتها.

#انقذو_ريماز_معنفه_الطايف وين حقوق المرأه وين أقل حقوقها وهو العيش بدون عنف وضرب وتهديد .. وين الحقوق الي تتغنون بها وتعهدوا بحفظها ؟؟@bip_ksa @HRSD_1919 — K.O. (@oung_9) August 16, 2020

كل يوم معنفة جديده ولا فيه قانون يوقف هالشي الوضع صار مثل الغابه بس بطريقة مرتبه محد يقدر يحتج باليد كلهم بالصوت #انقذو_ريماز_معنفه_الطايف — % (@yilwo) August 16, 2020

صوتها وهي تصرخ ما يطلع من راسي.. #انقذو_ريماز_معنفه_الطايف — ريتاج (@xreti) August 16, 2020

#انقذو_ريماز_معنفه_الطايف وشهالتخلف!!بنت وطبيعي تحب مو حرام يارب الانقراض لاصحاب العقول الصغيره ولكل الاهالي الي كل تعاملهم بالعنف pic.twitter.com/UyVnLvQAKU — 𝑀𝐴𝑆𝐻𝐴𝐸𝐿 𝐴𝐿-𝐺𝐻𝐴𝑀𝐷𝐼🧡. (@6jt_7) August 16, 2020

جايين لها برشاشات عشان بس شكو فيها تحب!!!! الله فوق كل واحد ظالم وجبار حسبي الله ونعم الوكيل #انقذو_ريماز_معنفه_الطايف pic.twitter.com/pvHPCKwGVL — بابلز (@pazpazsz) August 17, 2020

كل يوم معنفة جديده ولا فيه قانون يوقف هالشي الوضع صار مثل الغابه بس بطريقة مرتبه محد يقدر يحتج باليد كلهم بالصوت #انقذو_ريماز_معنفه_الطايف — choke me senpai (@sissyraad) August 16, 2020

وشذا التخلف استغفرالله ياربي الله يسلمنا بس من ذا الاشكال يعني حلي الموضوع بينك وبين بنتك مالها داعي تصيرين فرعون بدال ما تكونين عون لها القتل والعنف مو نافعك بشيء ولا بيربيها العنف🤢#انقذو_ريماز_معنفة_الطايف — A (@lluoqq) August 16, 2020

#انقذو_ريماز_معنفه_الطايف

فرضًا فرضًا كلمت ولد تمام ؟ مافي اسلوب تربوي ثاني ؟ لازم عنف وتخويف وتهديد؟ قلوبهم اقسى من الحجر والله وبعدين تعالوا لو انعكس الدور والولد كلم بنت ياترى وش ردة الفعل؟ انا متأكدة راح يكون اوه طيش شباب فترة وتعدي الولد عيبه بجيبه الله ياخذكم🤢 — – (@lost_thingg) August 16, 2020

وفيما لم يصدر أي تعليق من الجهات الرسمية على قضية ريماز، فإن قصتها جاءت بعد أيام فقط من جريمة هزت المجتمع السعودي، راح ضحيتها مُعلمة ونائبة مدير تحرير صحيفة “تبوك” الإلكترونية، عزيزة العمراني، والتي قُتلت على يد زوجها بسبب خلافات بينهما.

وذكر نشطاء أن “العمراني” لديها 6 أطفال، مشيرين إلى انّ الزوج القاتل متعاطي للخمور للمخدرات.

وألقت الشرطة السعودية القبض على القاتل دون أن يتم الكشف عن تفاصيل أكثر عن الجريمة ودوافعها.

ولا تزال الجريمة تلقى ردود فعل غاضبة وسط مطالب بمحاسبة الجاني فضلًا عن وضع تشريعات وقوانين تمنع وقوع جرائم مماثلة ضد النساء كتلك التي حدثت مع عزيزة.