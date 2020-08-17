سما المصري تحمل المُصحف في المحكمة وتُقسم بالله على هذا الأمر!

حضرت الراقصة المصرية المثيرة للجدل سما المصري، جلسة المُحاكمة أمس الإثنين مرتدية الحجاب والكمامة، وتحمل المصحف بين يديها.

وبحسب ماذكرت صحيفة “الدستور” المصرية، استمعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة لأقوال سما المصري في قضية التحريض على الفسق بعد أن أحالتها النيابة للمحاكمة.

وأنكرت سما الاتهامات الموجهة لها أمام المحكمة، وأقسمت: “ماعملتش حاجة ومظلومة وما نشرتش فيديوهات”.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قد عاقبت سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة.

وأمر النائب العام في وقت سابق، بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة الحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة.

وكان آخر ظهور لسما المصري من داخل السجن، في لقاء مصور مع صحيفة “اليوم السابع”، وظهرت وهي تبكي ومنهارة بعد صدور حكم بحبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، وقالت: “أنا بعتذر للناس كلها على كل اللي حصل، أنا مكنش قصدي حاجة خالص من الفيديوهات دي، ولا كان عندي نية وحشة فيها خالص”.

وتابعت: “كل اللي حصل أن أنا كنت فاكرة أني بعيش حياتي عادى جدا على السوشيال ميديا زي باقي الناس، مكنتش أعرف أن فيديو إن أنا بعوم فيه في حمام السباحة هيعملي مشاكل أوى كده”.

وطالبت سما المصري جمهورها مسامحتها:”وبقول للناس متزعلوش مني، وجمهوري متزعلوش مني، وإن شاء الله ربنا يفكها عنى وعن كل واحد مضايق، وياريت تفضلوا فاكريني وشكرا”.