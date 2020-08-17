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“إطلع برة يا حيوان”.. “شاهد” ما فعله كويتي “قليل حياء” مع معلمة مصرية حتى يسمع صوت حبيبته!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُوثق لحظة اختراق شاب كويتي “قليل حياء” لأحد حصص التعليم عن بُعد لأجل سماع صوت حبيبته، وهي احدى الطالبات في الحصة.

 

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، لحظة اختراق الشاب الحصة، وقيامه برسم علامة قلب على الدرس، وحينها دارت بينه وبين المُعلمة محادثة حين قالت له: “إزاي داخل عالبنات كدة”، فأجابها الشاب: “حبيبتي وحدة فيهم والله”.

 

وحين قالت له المعلمة المصرية: “عيب كده، بتقبل الكلام ده على إخواتك”، قال الشاب: “حبيبتي الحب مو حرام”.

 

ورفض الشاب الخروج من الدرس الإلكتروني إلا حين يسمع صوت حبيبته، ما استفز المُعلمة التي هددته باللجوء إلى شرطة الجرائم الإلكترونية، وهو مالم يُخيفه أيضاَ، وأبدت استغرابها من كيفية تمكنه من دخول الدرس قائلة: “مين اللي أعطاه الرابط أصلا؟”.

 

وفجأة قطع الدرس صوت ولي أمر الطالبة، وقال: “أبلة أنا ولي أمر الطالبة نوف عبدالله، وهذا الولد أنا راح أعلمه الأدب، اطلع يا حيوان راح أجرجرك في الجرائم الإلكترونية”.

 

وأثارت الحادثة جدلاً وسخرية واسعين بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بإعطاء المعلمات صلاحية إخراج أي طالب من النظام الإلكتروني لئلا يتعرضوا لمواقف مُشابهة.

 

وكانت وزارة التربية الكويتية قد استعدت لتسجيل الدروس لإطلاق منصة تعليمية لتقديم الدروس عن بعد للطلبة في جميع المراحل، وذلك في ظل تفاقم أزمة المستجد.

 

وبحسب ما أوردت صحيفة “القبس” في وقت سابق، فإن وزارة التربية عملت على تقديم الدروس للطلبة بكل المراحل من خلال تسجيل الدروس في استديوهات، وبثها عبر منصة تربوية تعليمية ستطلقها الوزارة بجهود متطوعين كويتيين ومقيمين.

 

ويعكف معلمون على تحضير المناهج وتسجيلها على مقاطع فيديو.

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