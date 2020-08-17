“إطلع برة يا حيوان”.. “شاهد” ما فعله كويتي “قليل حياء” مع معلمة مصرية حتى يسمع صوت حبيبته!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُوثق لحظة اختراق شاب كويتي “قليل حياء” لأحد حصص التعليم عن بُعد لأجل سماع صوت حبيبته، وهي احدى الطالبات في الحصة.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، لحظة اختراق الشاب الحصة، وقيامه برسم علامة قلب على الدرس، وحينها دارت بينه وبين المُعلمة محادثة حين قالت له: “إزاي داخل عالبنات كدة”، فأجابها الشاب: “حبيبتي وحدة فيهم والله”.

وحين قالت له المعلمة المصرية: “عيب كده، بتقبل الكلام ده على إخواتك”، قال الشاب: “حبيبتي الحب مو حرام”.

ورفض الشاب الخروج من الدرس الإلكتروني إلا حين يسمع صوت حبيبته، ما استفز المُعلمة التي هددته باللجوء إلى شرطة الجرائم الإلكترونية، وهو مالم يُخيفه أيضاَ، وأبدت استغرابها من كيفية تمكنه من دخول الدرس قائلة: “مين اللي أعطاه الرابط أصلا؟”.

وفجأة قطع الدرس صوت ولي أمر الطالبة، وقال: “أبلة أنا ولي أمر الطالبة نوف عبدالله، وهذا الولد أنا راح أعلمه الأدب، اطلع يا حيوان راح أجرجرك في الجرائم الإلكترونية”.

متداول | شاب متطفل يدخل إلى نظام #التعليم_عن_بعد في أحد مدارس البنات..

"أبي أسمع صوت حبيبتي الحب مو حرام".. وولي أمر الطالبة يدخل المحادثة:" يالله إطلع أنا راح ابلغ #الجرائم_الإلكترونية علشان يؤدبونك". pic.twitter.com/73v2tOXtfu — ترند (@Trendnews) August 17, 2020

وأثارت الحادثة جدلاً وسخرية واسعين بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بإعطاء المعلمات صلاحية إخراج أي طالب من النظام الإلكتروني لئلا يتعرضوا لمواقف مُشابهة.

هههههههه مجنون 😂 — ffcalssic (@patonia9) August 17, 2020

الاب محتاج إدارة الجرائم الإلكترونية عشان يؤدبو البنه

ربنا يعينه بصراحه — m (@Mustafa58589263) August 17, 2020

والله مصخره ناس معاد فيها حيا واذا طرحوه راح يصر نفس الدجاحه يتبجا — عـبـدالٓـلٓـهـ (@Abu_wasml) August 17, 2020

شنو قلة الأدب هذه ! شهالمصاخة هذه ! — فاطمة 🙂 (@tamy_q23) August 17, 2020

والله اضحك على بنت الي خافت ولا ابجي على حالهم وهو داش عرض مدري🙂💔 — GEYO (R U chicken?) (@GEY0X) August 17, 2020

قليل أدب وواضح الاستهبال.

مفروض أن المعلمة لها صلاحية بحظر أي طرف آخر موجود وإخراجه من النظام. — -إِكْـلِيلُ آلْجَبَلِ- (@Rasedhom) August 17, 2020

المفروض لكل واحد رقم سري خاص فيه .

هذا كيف دخل في القروب ؟!! — Awad_Nasser (@BossOps10) August 17, 2020

وكانت وزارة التربية الكويتية قد استعدت لتسجيل الدروس لإطلاق منصة تعليمية لتقديم الدروس عن بعد للطلبة في جميع المراحل، وذلك في ظل تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما أوردت صحيفة “القبس” في وقت سابق، فإن وزارة التربية عملت على تقديم الدروس للطلبة بكل المراحل من خلال تسجيل الدروس في استديوهات، وبثها عبر منصة تربوية تعليمية ستطلقها الوزارة بجهود متطوعين كويتيين ومقيمين.

ويعكف معلمون على تحضير المناهج وتسجيلها على مقاطع فيديو.