أين المطبلين من هذا الفيديو.. “شاهد” ماذا فعل جنود الاحتلال بـ”هؤلاء” العمال الفلسطينيين بعدما داسوا رؤوسهم بالأحذية!

كشفت وسائل إعلان إسرائيلية، عن مقطع فيديو يوثق تنكيل جندي إسرائيلي بعمال فلسطينيين، وذلك في الضفة الغربية المحتلة، دون تحديد موعد الفيديو.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فقد دار حديث بين جندي إسرائيلي والعمال الفلسطينيين، حيث توجه الجندي بالسؤال إلى أحدهم لمعرفة ماذا يفعلون بالمنطقة، فردوا عليه أنهم عمال يعبرون من الضفة الغربية للعمل في إسرائيل والمستوطنات.

كما يسمع صوت الجندي الذي يأمرهم بالصمت قائلا: “اسكت.. اسكت”، حيث وثق المقطع كيف ركل الجندي الإسرائيلي اثنين من العمال وهما مطروحان أرضا ثم داس على رأسيهما، بالإضافة إلى إجبار أحدهما على خلع ملابسه.

وفي سياق ذي صلة، أطلق الجيش الإسرائيلي نيران أسلحته باتجاه عمال فلسطينيين كانوا في طريقهم لاجتياز بوابة الجدار العازل للوصول إلى أماكن عملهم، وأصاب أحدهم بجراح، قرب طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وأطلق الجنود الإسرائيليون الرصاص باتجاه عمال فلسطينيين حاولوا اجتياز الجدار للوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل، ما أدى لإصابة عامل يبلغ من العمر (35 عاما) برصاصة في قدمه، حسب شهود عيان.

وعادة ما يتعرض العمال الفلسطينيون لاعتداءات وملاحقات من الجيش الإسرائيلي، خلال محاولتهم اجتياز الحواجز للوصول لأماكن عملهم.

يأتي ذلك، في الوقت الذي أعلنت فيه الإمارات توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل تقضي باعترافها بالقدس كاملة عاصمة لدولة الاحتلال، زاعمةً أن ذلك لمصلحة الفلسطينيين ومن أجل قضيتهم العادلة، فيما تتجاهل معاناتهم وترفض تقديم الدعم المالي والمعنوي لهم.