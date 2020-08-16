“شاهد” ميريام كلينك ارتدت ملابس إباحية ورقصت كـ”السكرانة” على دماء ضحايا مرفأ بيروت!

أثارت عارضة الأزياء اللبنانية مريام كلينك جدلاً واسعاً بعد نشرها صوراً ومقاطع ظهرت فيها وعي ترقص وتنثر الدولارات على الارض في عيد ميلادها.

وهاجم متابعون ميريام كلينك بسبب جرأتها، واصفين تصرفاتها بالوقحة؛ نظرا لأنّها لم تحترم دماء الضحايا الذين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت قبل أيام والمأساة التي ضربت لبنان .

ميريام كلينك ترقص وتنثر الدولارات على الارض في عيد ميلادها رغم مآسي الشعب االبناني بعد انفجار #بيروت pic.twitter.com/ICDmuA1zpa — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) August 16, 2020

وتكشف الصور والمقاطع ميريام كلينك وهي ترتدي ملابس “إباحية” وترقص بطريقة مثيرة، وهو الامر الذي أغضب متابعيها .

وتعمدت ميريام كلينك رمي كمية من الدولارات في الهواء والتباهي بالدعس عليها .

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، الى جانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، كانت مُصادرة ومُخزنة منذ عام 2014.