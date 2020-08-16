“شاهد” ماذا حدث لمُراسل إسرائيلي أثناء بث مباشر من دبي وخض عيال زايد فهبوا للاطمئنان عليه!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر لحظة تعرض مُراسل أحد الفضائيات الإسرائيلية إلى الإغماء، أثناء بث مُباشر من دبي.

ويظهر مراسل قناة 13 العبرية، “دورون هرمان” في الفيديو الذي رصدته “وطن”، وهو ضمن أربعة مراسلين آخرين، وبدا وجهه شاحباً، ووقوفه غير مُتزن، وبينما تتحدث المذيعة من الاستديو، تتفاجأ بسقوطه مغشياً عليه، في مشهد عقد لسانها.

דורון הרמן, כתב חדשות 13 התעלף כששידר בשידור חי מדובאי pic.twitter.com/INUpY7InpI — אנרכיסט ⁦👽🏳️‍🌈🏴⁩🐾 (@MatzorAlBalfur) August 16, 2020

وعاد هرمان إلى البث، وانضم إلى زملائه بعد دقائق فقط من إغمائه، وأكد في حديثه للمذيعة أنه بخير، وأنه مُرهق فقط ولم ينم جيداً.

עדכון: חזר לשדר לאחר מס' דקות pic.twitter.com/BkdJgyDIzC — אנרכיסט ⁦👽🏳️‍🌈🏴⁩🐾 (@MatzorAlBalfur) August 16, 2020

وفي وقت لاحق، خرج هرمان بفيديو عبر حسابه على “تويتر”، أكد خلاله أنه أصبح بصحة جيدة، وأن ماحدث له كان بسبب ارتفاع درجات الحرارة في دبي والتي وصلت إلى 50 درجة مئوية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن عن اتفاقية سلام بين محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي والكيان الإسرائيلي، في واقعة تاريخية سجّلت للرجل، ولكن في خانة الخونة، ومن باعوا ضمائرهم للباطل، من أجل البقاء.