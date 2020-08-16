مراسل اسرائيلي
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“شاهد” ماذا حدث لمُراسل إسرائيلي أثناء بث مباشر من دبي وخض عيال زايد فهبوا للاطمئنان عليه!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر لحظة تعرض مُراسل أحد الفضائيات الإسرائيلية إلى الإغماء، أثناء بث مُباشر من .

 

ويظهر مراسل قناة 13 العبرية، “دورون هرمان” في الفيديو الذي رصدته “وطن”، وهو ضمن أربعة مراسلين آخرين، وبدا وجهه شاحباً، ووقوفه غير مُتزن، وبينما تتحدث المذيعة من الاستديو، تتفاجأ بسقوطه مغشياً عليه، في مشهد عقد لسانها.

 

وعاد هرمان إلى البث، وانضم إلى زملائه بعد دقائق فقط من إغمائه، وأكد في حديثه للمذيعة أنه بخير، وأنه مُرهق فقط ولم ينم جيداً.

 

 

وفي وقت لاحق، خرج هرمان بفيديو عبر حسابه على “تويتر”، أكد خلاله أنه أصبح بصحة جيدة، وأن ماحدث له كان بسبب ارتفاع درجات الحرارة في دبي والتي وصلت إلى 50 درجة مئوية.

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن عن اتفاقية سلام بين ولي عهد أبو ظبي والكيان الإسرائيلي، في واقعة تاريخية سجّلت للرجل، ولكن في خانة الخونة، ومن باعوا ضمائرهم للباطل، من أجل البقاء.

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