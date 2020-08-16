“شاهد” لن تُصدق ما ستراه عيناك لما فعله زوج هذه السيدة بها في مصر!

هزّت منطقة الهرم في مصر جريمة مرعبة ووحشية تمثلت بقيام جزار بقتل زوجته وتقطيع جثتها الى ستة أجزاء، ووضعها في ثلاجة بالمنزل.

وذكرت التحريات الأولية أنّ الزوج نفذ الجريمة بسبب خلافات على ملكية الشقة.

وعلى مدار يومين كانت تحاول والدة الضحية الإتصال على هاتفها المحمول لكنّها لم تكن ترد، الأمر الذي دفعها للتوجه الى منزل ابنتها .

ولدى وصول الأم، شاهدت آثار دماء على الثلاجة، وعندما فتحت الباب فوجئت برأس ابنتها مقطوعاً وباقي أجزاء الجسد في أكياس قمامة.

وأضافت المصادر أن الزوج يعمل جزارًا، وقتل زوجته بـ3 ساكين كبيرة وقطع جسدها في قرابة 4 ساعات أثناء غياب ولديه الاثنين لدى أسرة زوجته.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الزوجين قبل الحادث قاما بزيارة والدة المجني عليها وتركا طفليهما هناك ومن بعدها اختفيا.

وقالت مصادر مطلعة إن الزوج المشتبه به يخضع للتحقيقات للكشف عن ملابسات الجريمة، ودوافعها.