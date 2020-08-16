اسرائيل والامارات
اسرائيل والامارات
الهدهد

“حلاوة التطبيع”.. هذا ما سيفعله أحد أفراد العائلة الحاكمة في الإمارات بحفل خاص في منزله

كتب وطن
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في متابعة لأحدث التطورات بشأن إعلان الاتفاق الخياني من قبل مع حكومة الاحتلال وعقد اتفاقية سلام مزعومة، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن دعوة أحد أفراد الأسرة الحاكمة الإماراتية، للمطرب الإسرائيلي “عومير أدام” لزيارته في منزله بأبوظبي وتقديم حفل غنائي خاص هناك.

 

واعتبرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية دعوة الشيخ حمد بن خليفة بن محمد آل نهيان، الرسمية للمطرب الإسرائيلي “نتاج غير تقليدي” لاتفاق بين إسرائيل والإمارات، الذي أعلن عنه الخميس.

 

ويشار إلى أن “عومير أدام” بعث قبل عدة شهور برسالة إلى قادة الإمارات، شكرهم فيها على مساعدتهم للجالية اليهودية.

 

وتعليقا على هذه الخطوة قال “عوفر مناحيم” مدير العلاقات العامة للمطرب الإسرائيلي “أعرب عومير عن تقديره لمساعدة بن خليفة ودعمه الاستثنائي للمعبد والجالية اليهودية (في الإمارات) ما كان له صدى إيجابي للغاية”، وفق ذات المصدر.

 

وبدأت اليوم، الأحد، خدمة الاتصالات الهاتفية المباشرة بين الإمارات وإسرائيل، على خلفية اتفاق “أبراهام” للتطبيع بين البلدين.

 

حيث ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أن صحفييها في إمارة دبي ومدينة القدس، تمكنوا من الاتصال ببعضهم عبر الهواتف الأرضية والخلوية، مع إضافة رمز إسرائيل 972+.

 

جاء ذلك قبل إقرار مسؤولين إماراتيين، بأن وزير الخارجية ، أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي.

 

وأصدر وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعاز هاندل، بياناً هنأ فيه “الإمارات على رفع قرارات الحجب (في إشارة لحجب المواقع الإلكترونية الإسرائيلية)”، بحسب المصدر ذاته.

 

كذلك قال: “العديد من الفرص الاقتصادية ستفتح الآن، وهذه الثقة خطوة مهمة نحو دفع مصالح الدول قدماً”.

 

كما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات “وام”، الأحد، عقد شركة محلية اتفاقاً مع أخرى إسرائيلية لإجراء أبحاث ودراسات حول جائحة كورونا.

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