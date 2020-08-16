“هذا السعودي فوق فوق”.. “شاهد” المودل السعودية أنسام تثير موجة غضب بصورة جريئة تخطت فيها الحدود!

أشعلت مودل سعودية موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صوراً جريئة لا تُمثل المجتمع السعودي المحافظ، وخالفت عاداته وتقاليده.

وظهرت المودل أنسام بصورة رصدتها “وطن”، وهي ترتدي فستان أزرق يكشف صدرها بشكل فاضح جدا، وكُتب عليها “هذا السعودي فوق فوق”، ما فجر موجة غضب ضدها.

مودل سعودية في مدينة جدة تشعل موجة غضب في التواصل الاجتماعي بعد نشرها لصور مخالفة للعادات والتقاليد pic.twitter.com/D9MosuYd0U — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) August 15, 2020

وذكر المغردون أن أنسام تقيم في مدينة جدة، لكنها التقطت الصورة في مدينة الرياض التي كانت في زيارة سريعة لها.

لا من جده بس الان رايحه الرياض سفر و بترجع جده — ᷂مِـيلا ☁️🌿 (@iya8_) August 16, 2020

وأثارت صور أنسام موجة غضب واسعة بين المغردين وصلت إلى حد المطالبة بالقبض عليها، وفي ذلك كتب مغرد: ” والله الوضع يحتاج انشاء قسم مراقبة الآداب العامة في الشرطة في ظل غياب الهيئة اوڤر الوضع!”.

والله الوضع يحتاج انشاء قسم مراقبة الاداب العامه في الشرطة في ظل غياب الهيئة

اوڤر الوضع! — Mohammed (@priceless3007) August 15, 2020

ورأت مُغردة أن ما تفعله أنسام فقط للفت الانتباه كون وجهها لا يفي بالغرض، وكتبت: “اي وحدة تفتقر للجمال الطبيعي والثقه بنفسها طلعت اغراضها لتغري تغطي فيهم النقص طيب اعرضي بدون السمان طالعي فالكاميرا نظرة ثقه منزله عيونج وشوفو اغراضي”.

اي وحدة تفتقر للجمال الطبيعي والثقه بنفسها طلعت اغراضها لتغري تغطي فيهم النقص طيب اعرضي بدون السمان طالعي فالكاميرا نظرة ثقه منزله عيونج وشوفو اغراضي 🤣 — غريبه (@Khalid393Om) August 15, 2020

ووافقها الرأي أبو نواف بتعليقه: “تعرض البضاعة”.

تعرض البضاعة . — abo.nawaf (@alhamli1111) August 15, 2020

يعني ليت فيه اغراء يستاهل هالجدل😂 — Kem (@iikem11) August 15, 2020

مسكينه ذي هي وخويتها اختارو اسهل طريقة و اوطاها يعني عطوك الزبدة من الاخير بيسون اي شيء علشان الشهرة قبل فترة بسيطة طلع صدرها وقالت من غير قصد وبالغلط وفجاءة صارت تتطلعه علني كل شوي بين سنابه والثانيه تحط رقم الاعلانات 😂😂😂😂💔 — 𝕄𝕌⁴⁴ || ☆ (@imusti7m) August 16, 2020

وكتب مغرد باسم أحمد: “أقرب طريق للشهرة، لحم رخيص”.

اقرب طريق للشهره ،،،،، لحم رخيص — Ahmad (@ahmad8082522) August 15, 2020

وأيده آخر قائلاً: “هذي الرخيصة اللي من فتره مطلعه نص صدرها عشان تجمع متابعات”.

هذي الرخيصه اللي من فتره مطلعه نص صدرها عشان تجمع متابعات. — MRwszOوسام ال زعقان (@MRwszO) August 15, 2020

تستاهل ، يعنني شوفو صدري 🙂😂 — Naif ~|🎟 (@NA_ALQarny) August 16, 2020

النائب العام المفترض يوجه بالقبض عليها وسجنها وإغلاق سنابها عشان تصير عبرة لكل رخيصة بتشتهر بجسمها — zaid (@ZaidZaidz) August 15, 2020

ولم تكن المرة الأولى التي تسبب بها مودل أنسام بموجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بظهورها الفاضح.

فقد ظهرت أنسام بفيديو نشرته عبر “سناب شات” وهي ترتدي “روب” لتُقدم نصائحها الجمالية للفتيات، ثم تكشف عن صدرها بطريقة خادشة للحياء.

صراحة احس نفسي ظلمتها البنت ما سوت شي غلط I am sorry😔💔 pic.twitter.com/pcY6fhcJTl — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) July 1, 2020

وبعد تداول المقطع، بررت أنسام ظهورها الفاضح بأنها في المنزل، ومن الطبيعي أن ترتدي “روب”، وقالت: “ناس فاضية، وناس تدور زلة، طول عمري ومتابعيني القدامى يعرفون إني دائماً أصور بروب، ومافي شي أي غلط”.

بترفع علي قضية لاني ظلمتها اعتذر لكم البنت طلعت محترمة 😔💔 pic.twitter.com/HWkPLOn1Kh — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) July 1, 2020

وتابعت: “الفيديو موجود حتى الآن، ولو شايفة في غلط كان حذفته من زمان، ياربي قاعدة بالبيت يعني ايش تبوني ألبس؟ ألبس خيشة؟”.

مودل سعودية تثير الجدل بفيدوهات خادشة عبر SC pic.twitter.com/fkSfqNdy1w — موجز المشاهير الاحتياطي (@m_gez2) July 1, 2020

وهددت أنسام ناشر الفيديو بملاحقته قانونياً.