المودل أنسام
Imageحياتنا

“هذا السعودي فوق فوق”.. “شاهد” المودل السعودية أنسام تثير موجة غضب بصورة جريئة تخطت فيها الحدود!

كتب وطن
0

أشعلت مودل سعودية موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صوراً جريئة لا تُمثل المجتمع السعودي المحافظ، وخالفت عاداته وتقاليده.

 

وظهرت المودل بصورة رصدتها “وطن”، وهي ترتدي فستان أزرق يكشف صدرها بشكل فاضح جدا، وكُتب عليها “هذا السعودي فوق فوق”، ما فجر موجة غضب ضدها.

 

وذكر المغردون أن أنسام تقيم في مدينة جدة، لكنها التقطت الصورة في مدينة التي كانت في زيارة سريعة لها.

 

وأثارت صور أنسام موجة غضب واسعة بين المغردين وصلت إلى حد المطالبة بالقبض عليها، وفي ذلك كتب مغرد: ” والله الوضع يحتاج انشاء قسم مراقبة الآداب العامة في الشرطة في ظل غياب الهيئة اوڤر الوضع!”.

 

ورأت مُغردة أن ما تفعله أنسام فقط للفت الانتباه كون وجهها لا يفي بالغرض، وكتبت: “اي وحدة تفتقر للجمال الطبيعي والثقه بنفسها طلعت اغراضها لتغري تغطي فيهم النقص طيب اعرضي بدون السمان طالعي فالكاميرا نظرة ثقه منزله عيونج وشوفو اغراضي”.

 

ووافقها الرأي أبو نواف بتعليقه: “تعرض البضاعة”.

 

وكتب مغرد باسم أحمد: “أقرب طريق للشهرة، لحم رخيص”.

 

وأيده آخر قائلاً: “هذي الرخيصة اللي من فتره مطلعه نص صدرها عشان تجمع متابعات”.

 

ولم تكن المرة الأولى التي تسبب بها مودل أنسام بموجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بظهورها الفاضح.

 

فقد ظهرت أنسام بفيديو نشرته عبر “سناب شات” وهي ترتدي “روب” لتُقدم نصائحها الجمالية للفتيات، ثم تكشف عن صدرها بطريقة خادشة للحياء.

 

وبعد تداول المقطع، بررت أنسام ظهورها الفاضح بأنها في المنزل، ومن الطبيعي أن ترتدي “روب”، وقالت: “ناس فاضية، وناس تدور زلة، طول عمري ومتابعيني القدامى يعرفون إني دائماً أصور بروب، ومافي شي أي غلط”.

 

وتابعت: “الفيديو موجود حتى الآن، ولو شايفة في غلط كان حذفته من زمان، ياربي قاعدة بالبيت يعني ايش تبوني ألبس؟ ألبس خيشة؟”.

 

وهددت أنسام ناشر الفيديو بملاحقته قانونياً.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

هذا ما يخشاه ابن سلمان اذا اخذ بنصيحة الشيطان.. فورين بوليسي تكشف حجم خسارة السعودية…

الهدهد

هكذا فشلت وعادوا بخفي حنين.. السعودية والإمارات نفذتا خطة شيطنة خبيثة ضد سلطنة عُمان…

حياتنا

“سألتني عن بشرتي الناعمة”.. هند القحطاني زارت الاماراتي المتشبه بالنساء…

حياتنا

“شاهد” السعودية أمل الشهراني تستفز متابعيها: “الجو حر وألبس خفيف..…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.