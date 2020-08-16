أردني وابنه تحرشا بزوجة مواطن كويتي على الشاطئ أمام عينيه .. وهكذا انتقم منهما

هاجم مواطن كويتي أردنياً وابنه وهددهما بسكين عند أحد شواطئ منطقة الفنطاس بعد اتهام الأب الأردني بالتحرش بزوجته أمام عينيه.

الواقعة بدأت بشرارة بين كويتي والأردني في الثلاثينات من عمره، حيث اتهمه المواطن بأنه تحرّش بزوجته أثناء تواجدهما في أحد شواطئ منطقة الفنطاس، ما دفعه إلى ضربه، وعندما فزع له ابنه وحاول الوقوف معه انهال عليه بالضرب، ثم لاحقهما بسكين، إلا أن عدداً من مرتادي الشاطئ سيطروا عليه.

وحضرت إحدى دوريات الأمن إلى مكان المشاجرة، بعد بلاغ من المارة، وتمت إحالة جميع الأطراف إلى مخفر المنطقة، وفتح تحقيق من قبل المباحث في ما حصل، لاتخاذ الإجراءات القانونية. وفق مصدر أمني كويتي