“والله ييجي يقتلني”.. “شاهد” ماذا فعل هذا الوحش العراقي بطفلته دون رحمة وكاد يقتلع عينها!

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، القبض على مُعنف ابنته في البصرة من قبل قوة مشتركة من الشرطة المجتمعية وشرطة البصرة، بعد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مُروع لها.

وقالت الداخلية في بيان نشرته عبر “فيسبوك” ورصدته “وطن” إنها تمكنت من رصد الحالة في وقت قياسي في منطقة كرمة علي، من قبل شعبة الشرطة المجتمعية، بالتنسيق مع قسم شرطة الهارثة ومركز شرطة كرمه علي.

وتم إلقاء القبض على المتهم والذي تبين انه والد الفتاة، واتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصولياً وايداعه التوقيف لإكمال أوراقه التحقيقية من قبل قوات الشرطة في المحافظة.

قوة مشتركة من الشرطة المجتمعية وشرطة البصرة تلقي القبض على متهم عنف ابتنه=================تواصل وزارة الداخلية رصد… Gepostet von ‎وزارة الداخلية العراقية‎ am Freitag, 14. August 2020

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا فيديو لطفلة عراقية مُعنفة بشدة من والدها، وتظهر الفتاة بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي مُصابة بكدمات شديدة في عينيها وكأنها ستُقلع من مكانها، وشُج رأسها في مقدمته، وفي حالة ذعر شديد من والدها وتقول: “والله ييجي يقتلني، والله يموتني”.

طفلة عراقية ضحية للعنف الأسري pic.twitter.com/Mg0IznIRM3 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) August 14, 2020

وأثار الفيديو غضب الناشطين الذين طالبوا بإقرار قانون مناهضة العنف الأسري، للحد من تكرار واستمرار هذه الجرائم المروعة.

وهزت حالات العنف الأسري الشارع العراقي في الأسابيع الماضية، وتشير الإحصاءات الحكومية إلى أن امرأة من كل خمس نساء عراقيات تتعرض للتعنيف الجسدي (14% من النساء منهن كن حوامل في ذلك الوقت).