امرأة بحرينية
امرأة بحرينية
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“هل يرضى حمد بن عيسى بذلك؟”.. “شاهد” ماذا فعلت سيدة بحرينية بأًصنام هندوسية داخل متجر بالبحرين!

كتب وطن
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أثارت سيدة بحرينية جدلاً واسعاً عبر السوشيال ميديا، بما فعلته بأصنام هندوسية داخل أحد المتاجر في البلاد.

 

وظهرت السيدة البحرينية بفيديو متداول رصدته “وطن”، وهي ترتدي الحجاب الشرعي كاملاً مع النقاب، وتقترب من أحد رفوف المتجر والذي وٌضع عليه عدة تماثيل لآلهة الهندوس، وتقف عندها وتنادي على العامل وتسأله “شنو هاذا؟”، ثم تبدأ بتحطيمها واحداً تلو الأخر وسط صدمة العامل الذي حاول إيقافها.

 

وقالت السيدة أثناء تحطيم التماثيل للعامل الآسيوي: “إنت مسلم ولا كافر؟ هذه ديرة ، هل يرضى بهذا؟”.

 

 

وأثار تصرف السيدة جدلاً واسعاً بين المغردين، فبعضهم أيدها ومعظمهم اعترض على ما فعلته، وفي ذلك كتب مغرد: “سؤال بما ان الكل ماشاء الله حافظ سورة الكافرون، في احد كلف على نفسه وقرأ تفسيرها وليش نزلت ؟ ولا بس حافظين اخر آية وترددونها على بو مثقفين !؟”.

 

 

وعلق آخر: “”قال الله تعالى” بسم الله الرحمن الرحيم لكم دينكم و لي دين . صدق الله العظيم”.

 

 

ورأت روان أن السيدة أخطأت، وقالت: “تصرفها غلط كان ممكن تعمل شكوه تبلغ تقلب الدنيا عليهم بس انها تكسرها وهي بتمثل دينهم بالنسبلهم هيبقا زي مانشوفهم بيقطعو مصحف و احنا منقبلش بدا و اكيد ردهم هيسئ لينا وللمسلمين ف بلادهم”.

 

 

وكتب عبدالله عبدالمجيد: “تصرفها غلط وبعدين هذا ملك لغيرها و لابد انها تعوض صاحب المحل”.

 

 

وسخر عبدالغني من ذكرها اسم ملك ، وأنه لا يرضى بذلك، وكتب: “ديرة حمد بن عيسي راضي بي .. بس الأصنام لالا”.

 

 

بينما اتهمتها مغردة باسم لينا، أنها تقصد مهاجمة حكومة البحرين بذكر اسم الملك، وقالت: “واضح من طريقة التصوير والكلام انهم يبون يهاجمون الحكومة البحرينية من كلمة حمد بن عيسى يرضى كذيه، وكانهم من اتباع الدولة الثانيه هذيك يعني شوفوا حكومتنا ايش تسوي حركات ماتوا اللي يسونها ماباقي الاهم”.

 

ورأى مُغرد أن طريقتها تُنفر الأديان الأخرى من الاسلام، وكتب: “لكم دينكم ولي دين ، هما احرار يعبدوا اللي يعبدوا، اللي عايز يخدم الدين ينصح الناس باللتي هي احسن ، مش ينفر الناس من دين الله”.

 

 

ودافع قليل من المغردين عن تصرفها الغريب، وأشادوا به وشكروها عليه، وترجموا أنه غيرة على الدين الإسلامي.

 

 

 

 

 

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قد أطلق العام الماضي مشروعاً بملايين الدولارات لإعادة تطوير معبد هندوسي في البحرين.

 

وبحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” آنذاك، شملت أعمال التطوير توسعة المعبد، الذي بُني قبل 200 عام ويعد الأقدم خليجياً، ليستوعب متحفاً ومركزاً تعليمياً.

 

وتعد الهندوسيّة من الديانات القديمة التي يُقدّرُ عدد أتباعها بأكثر من مليار شخص، تنتشر على وجه خاص في الهند.

 

ويأتي انفتاح البحرين على الديانة الهندوسية وسط انتقادات عارمة تواجهها بسبب انفتاحها على دولة الاحتلال الإسرائيلي وسعيها لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها، إضافة إلى دعمها لـ”صفقة القرن” التي تتجاوز على حقوق الفلسطينيين، واستضافتها “ورشة المنامة” التي خُصصت للشطر الاقتصادي من الصفقة المرفوضة من الفلسطينيين ومعظم الدول العربية.

 

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