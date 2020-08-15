“هل يرضى حمد بن عيسى بذلك؟”.. “شاهد” ماذا فعلت سيدة بحرينية بأًصنام هندوسية داخل متجر بالبحرين!

أثارت سيدة بحرينية جدلاً واسعاً عبر السوشيال ميديا، بما فعلته بأصنام هندوسية داخل أحد المتاجر في البلاد.

وظهرت السيدة البحرينية بفيديو متداول رصدته “وطن”، وهي ترتدي الحجاب الشرعي كاملاً مع النقاب، وتقترب من أحد رفوف المتجر والذي وٌضع عليه عدة تماثيل لآلهة الهندوس، وتقف عندها وتنادي على العامل وتسأله “شنو هاذا؟”، ثم تبدأ بتحطيمها واحداً تلو الأخر وسط صدمة العامل الذي حاول إيقافها.

وقالت السيدة أثناء تحطيم التماثيل للعامل الآسيوي: “إنت مسلم ولا كافر؟ هذه ديرة حمد بن عيسى، هل يرضى بهذا؟”.

بحرينية تقوم بتكسير اصنام هندوس في احد المتاجر .. رايكم في تصرفها؟ pic.twitter.com/tQYbZGDJEH — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) August 15, 2020

وأثار تصرف السيدة جدلاً واسعاً بين المغردين، فبعضهم أيدها ومعظمهم اعترض على ما فعلته، وفي ذلك كتب مغرد: “سؤال بما ان الكل ماشاء الله حافظ سورة الكافرون، في احد كلف على نفسه وقرأ تفسيرها وليش نزلت ؟ ولا بس حافظين اخر آية وترددونها على بو مثقفين !؟”.

سؤال بما ان الكل ماشاء الله حافظ سورة الكافرون، في احد كلف على نفسه وقرأ تفسيرها وليش نزلت ؟ ولا بس حافظين اخر آية وترددونها على بو مثقفين !؟ — Michel Angelo (@89Messidona) August 16, 2020

وعلق آخر: “”قال الله تعالى” بسم الله الرحمن الرحيم لكم دينكم و لي دين . صدق الله العظيم”.

"قال الله تعالى" بسم الله الرحمن الرحيم لكم دينكم و لي دين . صدق الله العظيم — Marshmallow (@7mdowah_A) August 16, 2020

ورأت روان أن السيدة أخطأت، وقالت: “تصرفها غلط كان ممكن تعمل شكوه تبلغ تقلب الدنيا عليهم بس انها تكسرها وهي بتمثل دينهم بالنسبلهم هيبقا زي مانشوفهم بيقطعو مصحف و احنا منقبلش بدا و اكيد ردهم هيسئ لينا وللمسلمين ف بلادهم”.

تصرفها غلط كان ممكن تعمل شكوه تبلغ تقلب الدنيا عليهم بس انها تكسرها وهي بتمثل دينهم بالنسبلهم هيبقا زي مانشوفهم بيقطعو مصحف و احنا منقبلش بدا و اكيد ردهم هيسئ لينا وللمسلمين ف بلادهم — روان❤ (@Rwanza7med) August 16, 2020

وكتب عبدالله عبدالمجيد: “تصرفها غلط وبعدين هذا ملك لغيرها و لابد انها تعوض صاحب المحل”.

تصرفها غلط وبعدين هذا ملك لغيرها و لابد انها تعوض صاحب المحل — عبدالله عبدالمجيد (@ABDULLAHHOSSAI3) August 16, 2020

وسخر عبدالغني من ذكرها اسم ملك البحرين، وأنه لا يرضى بذلك، وكتب: “ديرة حمد بن عيسي راضي بي التطبيع.. بس الأصنام لالا”.

ديرة حمد بن عيسي راضي بي التطبيع.. بس الأصنام لالا — عبدالغني (@AbdulganiDir) August 16, 2020

بينما اتهمتها مغردة باسم لينا، أنها تقصد مهاجمة حكومة البحرين بذكر اسم الملك، وقالت: “واضح من طريقة التصوير والكلام انهم يبون يهاجمون الحكومة البحرينية من كلمة حمد بن عيسى يرضى كذيه، وكانهم من اتباع الدولة الثانيه هذيك يعني شوفوا حكومتنا ايش تسوي حركات ماتوا اللي يسونها ماباقي الاهم”.

ورأى مُغرد أن طريقتها تُنفر الأديان الأخرى من الاسلام، وكتب: “لكم دينكم ولي دين ، هما احرار يعبدوا اللي يعبدوا، اللي عايز يخدم الدين ينصح الناس باللتي هي احسن ، مش ينفر الناس من دين الله”.

لكم دينكم ولي دين ، هما احرار يعبدوا اللي يعبدوا، اللي عايز يخدم الدين ينصح الناس باللتي هي احسن ، مش ينفر الناس من دين الله — G.m (@livestrfootball) August 15, 2020

ودافع قليل من المغردين عن تصرفها الغريب، وأشادوا به وشكروها عليه، وترجموا أنه غيرة على الدين الإسلامي.

الله يبيض وجهها الغيورة على دين الله 🤎 ممكن البعض اذا شاف عبايتها مفتوحة قال فيها وعليها، بس سبحان الله فعل مثل هذا قد يتسبب في دخولك للجنة وكفارة لجميع ذنوبك ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ🤎 سأدعي لها — ﮼نورة،العياشي، 🇩🇿 𝐍𝐨𝐫𝐚 (@norayshi) August 16, 2020

بعذرها أجل فيه عاقل يشتري ربه من السوبرماركت🤣 — b (@noroc5) August 16, 2020

كلنا في نستنى الجسر يفتح.. عشان نروح نسكرها على اللي عملتوه غيرة وخوف على الدين — الكبير أوي.. خالص (@KABEER_QAWY) August 16, 2020

الله يبيض وجهها الغيورة على دين الله 🤎 ممكن البعض اذا شاف عبايتها مفتوحة قال فيها وعليها، بس سبحان الله فعل مثل هذا قد يتسبب في دخولك للجنة وكفارة لجميع ذنوبك ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ🤎 سأدعي لها — ﮼نورة،العياشي، 🇩🇿 𝐍𝐨𝐫𝐚 (@norayshi) August 16, 2020

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قد أطلق العام الماضي مشروعاً بملايين الدولارات لإعادة تطوير معبد هندوسي في البحرين.

وبحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” آنذاك، شملت أعمال التطوير توسعة المعبد، الذي بُني قبل 200 عام ويعد الأقدم خليجياً، ليستوعب متحفاً ومركزاً تعليمياً.

وتعد الهندوسيّة من الديانات القديمة التي يُقدّرُ عدد أتباعها بأكثر من مليار شخص، تنتشر على وجه خاص في الهند.

ويأتي انفتاح البحرين على الديانة الهندوسية وسط انتقادات عارمة تواجهها بسبب انفتاحها على دولة الاحتلال الإسرائيلي وسعيها لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها، إضافة إلى دعمها لـ”صفقة القرن” التي تتجاوز على حقوق الفلسطينيين، واستضافتها “ورشة المنامة” التي خُصصت للشطر الاقتصادي من الصفقة المرفوضة من الفلسطينيين ومعظم الدول العربية.