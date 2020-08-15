“شاهد” وصلة “هزّ” بفستان فاضح لفنانة كويتية وهي سكرانة يثير ضجةً واسعة .. من هي؟!

أثار مقطع فيديو نشرته حسابات فنيّة جدلاً واسعاً حول هوية فنانة ظهرت وهي سكرانة في إحدى السهرات .

ويُظهر المقطع الفنانة وهي ترقص بطريقةٍ غير طبيعية مرتديةٍ فستاناً قصيراً ضيقاً وفاضحاً، وأشارت تلك الحسابات إلى أنّها كانت سكرانة .

تفاصيل اكثر .. حول الفنانه " فاقده الوعي " في أحد السهرات عبر #سناب_شات https://t.co/2XjIx1wj7N pic.twitter.com/MIwHIpczfo — هيئة المشاهير (@CelebrityArb) August 15, 2020

وبينما لم تذكر تلك الحسابات الفنية صراحةً اسم الفنانة التي ظهرت فيالفيديو، زعم مغرّدون في تعليقاتهم على المقطع أنها الكويتية شمس فيما قال آخرون إنها ملاك الكويتية.

شمس الشموسه — ‏Ꭺ⁸¹ (@d7m_i0) August 15, 2020

ملاك تلكويتيه — 𝔉𝔞𝔱𝔬𝔪𝔶 𝔠𝔥𝔞𝔫 (@Feimoh) August 15, 2020

ملاك الكويتيه — ميمي (@Memealhilaliy) August 15, 2020

ولا يمكن لـ”وطن” التحقق من كلّ ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ.