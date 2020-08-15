فنانة سكرانة
فنانة سكرانة
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“شاهد” وصلة “هزّ” بفستان فاضح لفنانة كويتية وهي سكرانة يثير ضجةً واسعة .. من هي؟!

كتب وطن
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أثار مقطع فيديو نشرته حسابات فنيّة جدلاً واسعاً حول هوية فنانة ظهرت وهي سكرانة في إحدى السهرات .

ويُظهر المقطع الفنانة وهي ترقص بطريقةٍ غير طبيعية مرتديةٍ فستاناً قصيراً ضيقاً وفاضحاً، وأشارت تلك الحسابات إلى أنّها كانت سكرانة .

وبينما لم تذكر تلك الحسابات الفنية صراحةً اسم الفنانة التي ظهرت فيالفيديو، زعم مغرّدون في تعليقاتهم على المقطع أنها الكويتية شمس فيما قال آخرون إنها .

ولا يمكن لـ”وطن” التحقق من كلّ ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

 

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