بنهاية 2020.. هذه الدولة الخليجية ستلحق بالإمارات وتقدم فروض الولاء والطاعة لإسرائيل

كشفت تصريحات للحاخام “مارك شناير” وهو يهودي أمريكي عن اتفاق تطبيعي جديد بنهاية العام الحالي 2020، ستبرمه دولة خليجية مع إسرائيل بعد الاتفاق الذي عقدته الإمارات الأسبوع الماضي.

“شناير” المقرب من الحكومة البحرينية ومستشار الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قال اليوم، السبت، إن إسرائيل والبحرين ستعلنان عن علاقاتهما رسميا بحلول نهاية عام 2020.

وأضاف الحاخام الإسرائيلي في مقابلة مع قناة “كان” العبرية:”أعلم أنه بحلول نهاية العام ، سيبدو أن دولة أو دولتين من الخليج ستقيمان علاقات مع إسرائيل. أعتقد أن البحرين ستكون التالية.

وقال “إنهم متحمسون للغاية” في إشارة إلى موقف البحرين من إعلان الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي للتطبيع، مضيفا، “اعتقد أن البحرين ستكون التالية في الدور”.

ويشار إلى أن ملك البحرين حمد بن عيسى أجرى أمس اتصالت هاتفيا مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، هنأه خلاله بما وصفها الخطوة التاريخية للسلام التي اتخذتها دولة الإمارات تجاه إسرائيل.

ورأى خليفة أن هذه الخطوة ستسهم في دفع وتعزيز جهود السلام وفتح آفاق الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط بما يخدم تطلعات شعوبها في الأمن والتقدم والازدهار، حسب ما عبر به في اتصاله بولي عهد أبو ظبي.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل “حماس” و”فتح” و”الجهاد الإسلامي”، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”.