ملك البحرين وحاكم دبي وابن زايد
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بنهاية 2020.. هذه الدولة الخليجية ستلحق بالإمارات وتقدم فروض الولاء والطاعة لإسرائيل

كتب وطن
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كشفت تصريحات للحاخام “مارك شناير” وهو أمريكي عن اتفاق تطبيعي جديد بنهاية العام الحالي 2020، ستبرمه دولة خليجية مع بعد الاتفاق الذي عقدته الإمارات الأسبوع الماضي.

 

“شناير” المقرب من الحكومة البحرينية ومستشار الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قال اليوم، السبت، إن إسرائيل والبحرين ستعلنان عن علاقاتهما رسميا بحلول نهاية عام 2020.

 

وأضاف الحاخام الإسرائيلي في مقابلة مع قناة “كان” العبرية:”أعلم أنه بحلول نهاية العام ، سيبدو أن دولة أو دولتين من ستقيمان علاقات مع إسرائيل. أعتقد أن ستكون التالية.

 

وقال “إنهم متحمسون للغاية” في إشارة إلى موقف البحرين من إعلان الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي للتطبيع، مضيفا، “اعتقد أن البحرين ستكون التالية في الدور”.

 

ويشار إلى أن ملك البحرين حمد بن عيسى أجرى أمس اتصالت هاتفيا مع ولي عهد أبو ظبي آل نهيان، هنأه خلاله بما وصفها الخطوة التاريخية للسلام التي اتخذتها دولة الإمارات تجاه إسرائيل.

 

ورأى خليفة أن هذه الخطوة ستسهم في دفع وتعزيز جهود السلام وفتح آفاق الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط بما يخدم تطلعات شعوبها في الأمن والتقدم والازدهار، حسب ما عبر به في اتصاله بولي عهد أبو ظبي.

 

ويأتي إعلان اتفاق بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

 

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل “” و”” و”الجهاد الإسلامي”، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”.

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