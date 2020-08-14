لن تصدّق .. تسريب عقد زواج هيفاء وهبي ومحمد وزيري يكشف حقائق صادمة عن المهر!

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعيّ وثيقة تؤكد زواج الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من مدير أعمالها محمد وزيري وتبين قيمة المهر المتفق عليه.

وبحسب عقد الزواج الذي جرى تسريبه فإنّ مهر الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من محمد الوزيري كان 1000 جنيه مصري.

صدق او لا تصدق تسريب لعقد زواج الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من محمد الوزيري ان مهرها كان 1000 جنيه مصري أي ما يعادل 235 ريال سعودي فقط بقيمة شريط ps4 pic.twitter.com/MH3uOfn8hR — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) August 13, 2020

من جانبٍ آخر، انتشرت صورة لمحمد وزيري من داخل السجن في مصر بعد أن قررت النيابة العامة تجديد حبسة لمدة 15 يوماً إضافية على ذمة التحقيق بتهمة سرقة الأموال وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال واستغلال التوكيل الذي منحته له الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عندما كان مدير اعمالها للاستيلاء على أموالها وممتلكاتها في مصر.

محمد وزيري من داخل السجن بعد أن قررت النيابة تجديد حبسة لمدة 15 يوماً إضافية على ذمة التحقيق بتهمة سرقة الأموال وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال واستغلال التوكيل الذي منحته له الفنانة اللبنانية #هيفاء_وهبي عندما كان مدير اعمالها للاستيلاء على أموالها وممتلكاتها في #مصر pic.twitter.com/GoqFGeRgRp — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) August 13, 2020

وسبق وقررت هيفاء تحرير محضر ضد وزيري تتهمه فيه بسرقتها والاستيلاء على مبلغ يصل إلى مليون دولار، بحكم التوكيل الذي بحوزته للتصرّف في التعاقدات الخاصة بحفلاتها الغنائية وأعمالها الفنية، نظرا لوجودها المستمرّ في لبنان ولثقتها به في إدارة أعمالها.

ويتولى المحامي ياسر قنطوش، مهمة الدفاع عن الفنانة هيفاء وهبي، الذي أكد في البلاغ المقدم ضد وزيري، أن موكلته هيفاء كانت وكلت الأخير بأن ينوب عنها فيما يتعلق بالتفاوض بشأن حفلاتها وأفلامها وأعمالها التلفزيونية والدعائية وتوقيع العقود الخاصة وقبض بدلاتها وتقديم الإيصالات الناتجة عن ذلك.

وأضاف أن المدعي عليه كان يقوم بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات ويتولى تسلم البدلات المادية المتفق عليها مع المنتجين والمتعهدين وكان يقوم أيضًا بإيداعها في المصرف في حساب خاص.

واستولى “وزيري” بحسب محامي هيفاء على تلك المبالغ بعدما كان يتقاضاها من المنتجين، ورأى في شكواه أنه خائن للأمانة وأنه استغل التوكيل المحرر له رغم أنه كان يتقاضى أجرًا مقابل عمله كمدير لأعمال الفنانة.

وعمل محمد وزيري لسنوات طويلة كمدير أعمال هيفاء وهبي، ومنذ عامين شارك بدور في مسلسلها “لعنة كارما”، حيث جسد شخصية شقيقها الذي لا يعرف عن الروابط العائلية بينهما، في حين تؤدي هيفاء دور المحتالة التي ترغب في استعادة حقها المالي من والدها، كما أنتج لها محمد فيلم “أشباح أوروبا” كأول تجربة له بالإنتاج في 2019.