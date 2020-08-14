شرطة دبي تتسبب بمقتل امرأة خلال مطاردة عصابة تستدرج الرجال بصورة فتاة جميلة لعمل المساج!

لقيت امرأة أفريقية مصرعها بعدما سقطت من شرفة أحد الفنادق في دبي أثناء محاولتها الهرب من الشرطة التي داهمت المكان لضبطها و5 آخرين لاتهامهم بعمليات نصب واحتيال من خلال استدراج الضحايا بصورة فتاة جميلة لتقديم خدمات التدليك داخل غرفة فندقية مستأجرة من قبلهم.

وذكرت التحقيقات أن المتوفاة كانت ضمن عصابة من 3 نساء، و3 رجال من الجنسية عينها، كانوا جميعا يمتهنون النصب والاحتيال والسرقة، وأن عددا منهم قفز من شرفة الشقة الى اخرى من اجل الاختباء والهروب من الشرطة التي تمكنت من القاء القبض عليهم بعد 4 ساعات من الهرب.وفق صحيفة البيان الإماراتية

وذكرت الصحيفة أنّ الشرطة تمكنت من القاء القبض على أحد المتهمين الهاربين داخل أحد السراديب المجاورة عندما كان يصرخ من كسر في ساقه تعرض له اثناء القفز من الشرفة، ولم يحتمل الصبر على الألم.

كانت الشرطة تلقت في يوم الواقعة بلاغاً من آسيوي تعرض صديقه للنصب والاحتيال والسرقة من عصابة تدعي تقديم خدمات التدليك، حيث أخبرهم بمكان تواجدها بعد عثوره على اعلان مشابه مذيل بالرقم عينه المسجل في هاتف صديقه الجني عليه، وجرت المداهمة للموقع.

وعثرت الشرطة على مجني عليه ثان من جنسية اوروبية كان محتجزا لعدة ساعات داخل دورة مياه الشقة التي كان يستأجرها التشكيل العصابي، بعد استدراجه الى الشقة بصورة فتاة جميلة تدعي تقديم خدمات التدليك، وسرقة هاتفه وبضعة الاف من الدراهم كانت في حوزته.