“شاهد” كيف دعس المصلون محمد بن زايد في ساحات المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، طريقة استقبال أهالي مدينة القدس المحتلة، اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي الذي أعلن عنه الخميس، برعاية أمريكية.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فقد أقدم المصلون في المسجد الأقصى المبارك على الدوس على صورة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بأحذيتهم، وكتبوا عليها كلمة “خائن”، فيما قال أحد المصلين: “ادعسوا عليه هالكلب”.

هكذا استقبل المقدسيون اتفاق السلام pic.twitter.com/N6ryiXXA3h — صُهيب العصا SUHEIB ALASSA (@SuAlassa) August 14, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو، معبرين عن فرحتهم برسالة المقدسيين لمحمد بن زايد فيما يتعلق باتفاقه مع نتنياهو وترامب.

الشعب الفلسطينى الحي مصدر السلام و القرار قرارهم في السلم و الحرب و كل العرب تاتمر بما يريده الشعب الفلسطينى المجاهد لا احد يقرر نيابة عنهم خوفا او طمعا — diala (@reahy_hur) August 14, 2020

على الشعوب الخليجية التخلي عن حكامها، اليوم خطاب الفلسطينين رافض لما قام به حكامهم بشكل واضح وردود على تويتر متوترة في مواجهة ذباب لا تمثل محبة الشعب الفلسطيني لشعوب الخليج. الحكام ليس انتم وعليكم الفصل — ود (@WedHJJ) August 14, 2020

هاد اكبر دليل انه محدا بقدر يقرر شي عن الفلسطينيين وكل حد بيجيلنا بطرف بندوسه تحت رجلينا ⁦🇵🇸⁩⁦✌️⁩ https://t.co/c8BRDZonxf — Mohammed Sedawei (@moha_sedawei) August 14, 2020

وعلى إثر ذلك، تدخل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي لحماية صور مُطبعهم “بن زايد”، ملاحقين الشبان الذين رفعوا اللافتات الرافضة للتطبيع الإماراتي الإسرائيلي، حيث اقتحمت القوات باحات المسجد الأقصى وأزالت اللافتات المنددة بالتطبيع التي رفعها المصلون.

وشهد المسجد الأقصى، توتراً عقب صلاة الجمعة، وذلك بعد أن هتف المصلون ضد الإمارات والمطبعين مع إسرائيل.

تكبيرات الفلسطينيين بوجه جنود الاحتلال أثناء اقتحامهم باحات الأقصى خلال وقفة رافضة لاتفاق الإمارات مع دولة الاحتلال pic.twitter.com/HR7XtbUbtJ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) August 14, 2020

وفي مدينة يطا بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، أحرق مجموعة من الملثمين علم الإمارات، خلال وقفة منددة بالاتفاق خرجت وسط المدينة، كما ردد المشاركون هتافات رافضة لاتفاق التطبيع الذي وصفوه بـ”الخياني”.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق وصفه بـ”التاريخي”، قوبل بتنديد فلسطيني واسع إلى حد اعتباره “خيانة للقدس والقضية الفلسطينية”.

وادّعى محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي أنّ خطوته للتطبيع جاءت مقابل تخلّي الأخيرة عن خطة ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة والأغوار الفلسطينية.

ووصف محللون فلسطينيون التبريرات التي ساقتها الإمارات لإقدامها على إعلان التطبيع الكامل مع إسرائيل، بأنها “عُذر أقبح من ذنب” و”دعاية ساذجة”، يُكذبها النص الرسمي للاتفاق.

وقوبل الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بتنديد فلسطيني واسع من فصائل بارزة، أبرزها “حماس” و”فتح” و”الجهاد الإسلامي”، التي أجمعت، في بيانات منفصلة، على اعتباره “طعنة” بخاصرة الشعب الفسلسطيني ونضاله وتضحياته و”إضعاف” لموقفه.

كما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية” واستدعت السفير الفلسطيني لدى الإمارات بشكلٍ فوريّ .

والإمارات باتت أول دولة خليجية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، وثالث دولة عربية بعد مصر والأردن.

هذا وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي سيتوجه قريبا إلى الإمارات للتباحث في تفاصيل اتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب.

في حيثن ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنّ وفداً إسرائيليا رفيع يتوجه الأسبوع المقبل إلى الإمارات في إطار اتفاق تطبيع العلاقات معها.

من جانبها، كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار الإمارات مرتين في إطار المحادثات السرية التي سبقت الإعلان عن تطبيع العلاقات.