“شاهد” سعود الشريم “ترند” في السعودية بسبب الشذوذ الجنسي!!

تصدر اسم خطيب بيت الله الحرام الشيخ السعودي سعود الشريم موقع تويتر في السعودية بسبب حديثه عن الشذوذ الجنسي .

وقال “الشريم” خلال خطبة الجمعة: الشذوذ مخالفة فطرة الله التي فطر الناس عليها، في غرائزهم وما شرعه لهم من النكاح”.

وقال ان شذوذاً غريزياً يتخذه مواقعوه نمط حياةٍ لهم هو انتهاك للناموس السائد في الكون فضلاً عن نسفه ملّة الإسلام والفطرة السوية.

وقال الشريم: “يزداد الشذوذ شذوذاً حينما يتحول مواقعوه ومشيعوه من حال الدفاع عن شذوذهم الى الهجوم لفرضه واقعاً ملموساً عبر الانتقال من اللفظ الوحشي للشذوذ الى الاغراء بلفظ المثلية من أجل أن تخف وطأة اللفظ على مسامع الناس حتى تألفه”.

واقسم “الشريم” أن الشذوذ طبعٌ تأباه جميع الملل ومحرم في جميع الكتب المنزلة .

"والله وتالله وبالله ان الشذوذ لهو طبعُُ تأباه جميع المِلل ومُحرم في جميع الكتب المنزلة وقد قال لوط عليه السلام لقومه الشواذ ﴿أتأتون الذكران من العالمين۝وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم..﴾ فكان عقابهم ان جعل عالي ارضهم سافلها .." | مقتطف ~ للشيخ د. #سعود_الشريم

#يوم_الجمعه pic.twitter.com/pDH05bmInv — أ نـ ـس (@db_qp_db1) August 14, 2020

وانتقد بعض المغردين تجاهل سعود الشريم الحديث عن القضية الأبرز الآن وهي التطبيع الكامل بين الإمارات -حليف السعودية- وإسرائيل .

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق وصفه بـ”التاريخي”، قوبل بتنديد فلسطيني واسع إلى حد اعتباره “خيانة للقدس والقضية الفلسطينية”.

وادّعى محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي أنّ خطوته للتطبيع جاءت مقابل تخلّي الأخيرة عن خطة ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة والأغوار الفلسطينية.

ووصف محللون فلسطينيون التبريرات التي ساقتها الإمارات لإقدامها على إعلان التطبيع الكامل مع إسرائيل، بأنها “عُذر أقبح من ذنب” و”دعاية ساذجة”، يُكذبها النص الرسمي للاتفاق.

وقوبل الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بتنديد فلسطيني واسع من فصائل بارزة، أبرزها “حماس” و”فتح” و”الجهاد الإسلامي”، التي أجمعت، في بيانات منفصلة، على اعتباره “طعنة” بخاصرة الشعب الفسلسطيني ونضاله وتضحياته و”إضعاف” لموقفه.

كما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية” واستدعت السفير الفلسطيني لدى الإمارات بشكلٍ فوريّ .

وشهدت مدن بالضفة الغربية المحتلة بعد صلاة الجمعة مظاهرات تنديدا باتفاق التطبيع الإماراتي مع إسرائيل.

وفي المسجد الأقصى، داس المصلون بعد صلاة الجمعة وأحرقوا صوراً لمحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي رفضاً لما قام به.