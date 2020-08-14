سعود الشريم
سعود الشريم
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“شاهد” سعود الشريم “ترند” في السعودية بسبب الشذوذ الجنسي!!

كتب وطن
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تصدر اسم خطيب بيت الله الحرام الشيخ السعودي موقع تويتر في السعودية بسبب حديثه عن .

وقال “الشريم” خلال خطبة الجمعة: الشذوذ مخالفة فطرة الله التي فطر الناس عليها، في غرائزهم وما شرعه لهم من النكاح”.

وقال ان شذوذاً غريزياً يتخذه مواقعوه نمط حياةٍ لهم هو انتهاك للناموس السائد في الكون فضلاً عن نسفه ملّة الإسلام والفطرة السوية.

وقال الشريم: “يزداد الشذوذ شذوذاً حينما يتحول مواقعوه ومشيعوه من حال الدفاع عن شذوذهم الى الهجوم لفرضه واقعاً ملموساً عبر الانتقال من اللفظ الوحشي للشذوذ الى الاغراء بلفظ المثلية من أجل أن تخف وطأة اللفظ على مسامع الناس حتى تألفه”.

واقسم “الشريم” أن الشذوذ طبعٌ تأباه جميع الملل ومحرم في جميع الكتب المنزلة .

وانتقد بعض المغردين تجاهل سعود الشريم الحديث عن القضية الأبرز الآن وهي الكامل بين الإمارات -حليف السعودية- وإسرائيل .

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق وصفه بـ”التاريخي”، قوبل بتنديد فلسطيني واسع إلى حد اعتباره “خيانة للقدس والقضية الفلسطينية”.

وادّعى محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي أنّ خطوته للتطبيع جاءت مقابل تخلّي الأخيرة عن خطة ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة والأغوار الفلسطينية.

ووصف محللون فلسطينيون التبريرات التي ساقتها الإمارات لإقدامها على إعلان التطبيع الكامل مع إسرائيل، بأنها “عُذر أقبح من ذنب” و”دعاية ساذجة”، يُكذبها النص الرسمي للاتفاق.

وقوبل الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بتنديد فلسطيني واسع من فصائل بارزة، أبرزها “حماس” و”فتح” و”الجهاد الإسلامي”، التي أجمعت، في بيانات منفصلة، على اعتباره “طعنة” بخاصرة الشعب الفسلسطيني ونضاله وتضحياته و”إضعاف” لموقفه.

كما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية” واستدعت السفير الفلسطيني لدى الإمارات بشكلٍ فوريّ .

وشهدت مدن بالضفة الغربية المحتلة بعد صلاة الجمعة مظاهرات تنديدا باتفاق التطبيع الإماراتي مع إسرائيل.

وفي ، داس المصلون بعد صلاة الجمعة وأحرقوا صوراً لمحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي رفضاً لما قام به.

 

 

 

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