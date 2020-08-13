اعتبراه خيانة.. هل يقدم ابن زايد على اغتيال حاكمي الشارقة وعجمان لرفضهما قرار التطبيع الذي انفرد به مع ابن راشد؟

عبر العديد من النشطاء الإماراتيين على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم، للقرار الذي أعلنه ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد بالتطبيع الرسمي مع إسرائيل، مشيرين إلى انه لا يمثلهم، فيما كشف آخرون عن انفراد ابن زايد بهذا القرار ما أغضب حكام الإمارات الأخرى.

من أعطاك الحق بالتحدث والتصرف والاتفاق باسم الامارات العربية المتحدة ،أنت مجرد ولي عهد إمارة ولست رئيس الدولة، كل اتفاق يبرمه هذا الشخص لا يمثل ولا يلزم الدولة الاتحادية، يا أهل الامارات أوقفوا هذه الفوضى #التطبيع_خيانة #محمد_بن_زايد_لا_يمثلني https://t.co/VdwnspI3CS — dr.balhaj (@DrBalhaj) August 13, 2020

وفي هذا السياق قال الناشط والمعارض الإماراتي البارز حمد الشامسي، إن قرار التطبيع لم تتم مناقشته على مستوى المجلس الأعلى للاتحاد”

كإماراتي ومتابع للشأن الإماراتي عن قرب،

استطيع أن أقول أن قرار التطبيع لم تتم مناقشته على مستوى المجلس الأعلى للإتحاد وان حكام الامارات اللذين نعرفهم وخاصة الشيخ سلطان القاسمي و الشيخ حميد النعيمي لا يمكن ان يقبلوا بمثل هذه الخيانة



هذا القرار تفردت به أبوظبي ودبي#التطبيع_خيانة — حمد الشامسي (@ALshamsi789) August 13, 2020

وتابع في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) كاشفا عن رفض حكام الإمارات الأخرى لهذا القرار الفردي:”حكام الامارات اللذين نعرفهم وخاصة الشيخ سلطان القاسمي و الشيخ حميد النعيمي لا يمكن ان يقبلوا بمثل هذه الخيانة، هذا القرار تفردت به أبوظبي ودبي”

من جانبه عبر الأكاديمي الإماراتي الدكتور يوسف خليفة اليوسف، عن رفضه لهذا العبث الذي يقوم به ابن زايد، وكتب:”حتى لا تنسون يا اخواننا فهذا المعتوه لم يكن اول خائن للقضية الفلسطينية وقد لا يكون آخرهم فالحضيرة مليئة بالقطيع الذي ينتظر الإشارة”

حتى لا تنسون يا اخواننا فهذا المعتوه لم يكن اول خائن للقضية الفلسطينية وقد لا يكون آخرهم فالحضيرة مليئة بالقطيع الذي ينتظر الإشارة — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) August 13, 2020

بينما اعتبر الناشط الإماراتي البارز عبدالله الطويل أن ما أقدم عليه محمد بن زايد اليوم، هو أكبر خيانة عرفها التاريخ.

سموه #تاريخياً سموه ماشئتم ..

وسيبقى في نظر الشعوب الرافضة للعدو الصهيوني بأنه أكبر #خيانة عرفها التاريخ وبطلها شيطانٌ ماعاد محل ثقة للأجمعين ..



نرفضُ وبكل قوّة #كي_الوعي وبالوعي سنحاربكم حتى تسقط صهيونيتكم المتجذرة بدمائكم .. لابارك الله فيكم ..#تطبيع_الإمارات_خيانة pic.twitter.com/ETFcznD41U — عبدالله الطويل (@BotawilAbdullah) August 13, 2020

وتابع في تغريدة له:”نرفضُ وبكل قوّة #كي_الوعي وبالوعي سنحاربكم حتى تسقط صهيونيتكم المتجذرة بدمائكم .. لابارك الله فيكم ..”

ودعا “الطويل” الإماراتيين الرافضين لهذا القرار إلى كتابة نموذج موحد كل باسمه يعبرون فيه عن رفضهم لهذه الخيانة بشكل منظم يبرز على تويتر.

وكتب:”أنا عبدالله الطويل، اماراتي، أدعم القضية الفلسطينية، وأرفض البيان الموقع بالتطبيع الكامل مع العدو الصهيوني، وأطالب الشعوب العربية بإستنكاره ورفضه، فهذا القرار لايمثل المواطن العربي الشريف..”

أنا عبدالله الطويل، اماراتي، أدعم القضية الفلسطينية، وأرفض البيان الموقع بالتطبيع الكامل مع العدو الصهيوني، وأطالب الشعوب العربية بإستنكاره ورفضه، فهذا القرار لايمثل المواطن العربي الشريف..



ضع #اسمك_ومررها #تطبيع_الإمارات_خيانة pic.twitter.com/09VI8GLjT7 — عبدالله الطويل (@BotawilAbdullah) August 13, 2020

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطبيع كامل العلاقات بين الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

مسؤول إسرائيلي يكذب محمد بن زايد ويؤكد أن الاتفاق على التطبيع لن يؤثر على مخطط الضم ويقول:"الضم على الأجندة ونحن ملتزمون بتنفيذه. إدارة ترامب طلبت منا أن نؤجل بشكل مؤقت الإعلان عن الضم فقط من أجل نسمح أولا بتطبيق اتفاق السلام التاريخي مع الإمارات". pic.twitter.com/ZnxkpVG89z — د.صالح النعامي (@salehelnaami) August 13, 2020

ويأتي الإعلان عن اتفاق السلام بين تل أبيب وأبو ظبي بعد تصريح نتنياهو ومسؤولين آخرين في أكثر من مناسبة بوجود تقارب مع الإمارات، ومع دول عربية وإسلامية أخرى.

كما زادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين إسرائيل والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية، بينها الإمارات.