“نحن مجرد ديكور”.. “شاهد” نائب أردني يتجرأ ويصف حقيقة مجلس النواب على الهواء مباشرة وهذا ما قاله!

هاجم النائب في البرلمان الأردني، عبدالكريم الدغمي، قانون الانتخاب في البلاد، قائلاً انه اذا ما دام قانون الانتخاب فردياً في المملكة فإن قائمة العمل النيابي لن يقوم لها قائمة.

وأشار النائب الأردني خلال حديث له عبر فضائية المملكة الأردنية، إلى أن النواب في الأردن مجرد “ديكور”، مضيفاً: “إحنا مجرد ديكور موجودين، مجلس نواب ما شاء الله عنه، وصوت عالي، وعبد الكريم يهدر وفلان يهدر، إحنا مجرد ديكور”، معتبراً بأن مصطلح “ديكور” مصطلح لطيف مقارنة بطبيعة الواقع.

النائب عبدالكريم الدغمي على قناة المملكة: احنا مجرد ديكور… #الأردن pic.twitter.com/HBIkboBDfI — تامر الصمادي (@TamerSmadi) August 11, 2020

وتسبب حديث النائب الأردني الذي اقتطف من مقابلته عبر الفضائية الأردنية وتم تداوله عبر مواقع التواصل، بموجة من الجدل بين النشطاء والمغردين، والذين تفاعلوا مع ما قال النائب الأردني، معبّرين عن امتعاضهم الشديد مما تعيشه المملكة من أحوال “ديمقراطية”.

وفي ذلك قال أحد المغردين: “الديكور يكون حلو وجميل ويعطي منظر، أما هذول لا منظر ولا محظر، يعني الديكور أحسن منهم”.

الديكور بكون حلو وجميل وبعطي منظر،،، اما هذول لا منظر ولا محظر 😂 يعني الديكور احسن منهم — Saeed Himour 🇯🇴 FCB⚽ (@Saeed_Himour) August 11, 2020

فيما قال آخر: “طب أقسم بالله كلمة ديكور اعطيتكو قيمة، بكل دول العالم المحترمة الانتخابات بتكون أساسها أحزاب، انا بنتخب حزب مقتنع بأفكاره الاقتصادية والمجتمعية والسياسية، أما أروح انتخب واحد مشم لحاله، هاي اسمها مسرحية”.

طب اقسم بالله كلمة ديكور اعطيتكوا قيمة

بكل دول العالم المحترمة الانتخابات بتكون أساسها أحزاب

انا بنتخب حزب مقتنع بافكاره الاقتصادية و المجتمعية و السياسية

اما اروح انتخب واحد مشم لحاله هاي اسمها مسرحية — Ammar (@Ammar_Aljundi1) August 11, 2020

ويشار إلى أن مجلس النواب الأردني يحتوي على 110 عضواً، 104 منهم ينتخبون لمدة أربع سنوات في الدوائر ذات المقعد الواحد، و6 عضوات من كلية انتخابية خاصة. كما تجري الانتخابات بشكل فردي وليس بنظام القوائم، مما يعيق على المواطن أن ينتخب جماعة أو حزباً بشكل كامل ينفذ برنامجاً مشتركاً.