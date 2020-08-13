مستشهدا بفتوى ابن باز.. وسيم يوسف يمسك بـ”الطبلة” ويؤكد أن التطبيع مع إسرائيل “حلال حلال”!

لم يفوت الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف ـ الذي حاز حكم البراءة مؤخرا ـ فرصة إعلان التطبيع الرسمي مع إسرائيل، للتطبيل لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وصبغ فعله الشنيع بفتوى دينية تجيزه.

ونشر “يوسف” عبر حسابه الرسمي بتويتر تغريدة حوت صورة فتوى للشيخ السعودي الشهير ابن باز تجيز مصالحة اليهود في حالات معينة، ليشبهها بخيانة ابن زايد ويسقط نفس الفتوى على قرار التطبيع الذي أعلن اليوم، الخميس، وقوبل بانتقادات واسعة.

فتوى الشيخ ابن باز – رحمه الله – في حكم #التطبيع مع #اسرائيل .. pic.twitter.com/WRSXnHQJUK — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) August 13, 2020

وشن ناشطون هجوما عنيفا على وسيم يوسف الذين وصوفوه بـ”المطبل” الذي يلوي النصوص ويحرف الفتاوى لأجل المال.

هل نسيت الامم بما فعلته اسرائيل في اخواننا الاشقاء الفلسطينيين اما هي حب المصلحة الدنيوية طغت على حب الاخ لاخيه المسلم متى يفيق العرب . — 1h_am (@1ham9) August 13, 2020

شكراً دكتور سقطت من نظري زي ما قالوا عليك الفتوى حسب المال … — ﮼د / ﮼مي🇪🇬 (@DMAAMS) August 13, 2020

وأحرجه أحد النشطاء بتوضيح أن فتوى ابن باز بها شروط لهذا الصلح وليس على إطلاقه، وكتب:”في حال لم يكونو سافكي دماء المسلمين و مغتصبي لاراضيهم.. ليس كل يهودي اسرائيلي و التطبيع تم مع اسرائيل كيان صهيوني.”

وتابع:”دور كل مسلم اليوم مقاطعة الصهيوني وحلفائه ومقاطعة منتجاته.. السفر لبلادهم.. وكل ما يعود عليهم بفائدة.”

في حال لم يكونو سافكي دماء المسلمين و مغتصبي لاراضيهم.. ليس كل يهودي اسرائيلي و التطبيع تم مع اسرائيل كيان صهيوني.. دور كل مسلم اليوم مقاطعة الصهيوني و حلفائه ..مقاطعة منتجاته.. السفر لبلادهم.. وكل ما يعود عليهم بفائده.. — S.W.Eid (@36r_aljory) August 13, 2020

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن توصل الإمارات وإسرائيل لاتفاق سلام واصفا إياه بـ “التاريخي”، لتكون أبو ظبي أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق سلام مع تل أبيب.

وقال ترامب في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر”: “تقدم هائل اليوم، اتفاق سلام تاريخي بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة”.

بدوره، وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، إعلان ترامب عن اتفاقية سلام بين تل ابيب وأبو ظبي بأنه “يوم تاريخي”.

وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية، أنباء التوصل للاتفاق قائلة إن الإمارات وإسرائيل اتفقتا على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية.

وبذلك تكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

ويأتي الإعلان عن اتفاق السلام بين تل أبيب وأبو ظبي بعد تصريح نتنياهو ومسؤولين آخرين في أكثر من مناسبة بوجود تقارب مع الإمارات، ومع دول عربية وإسلامية أخرى.