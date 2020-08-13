“يا فرحة الشعب السوري فيك”.. فنان سوري شهير يقسم على القرآن والانجيل معاً داخل البرلمان!

أثار الممثل السوري عارف الطويل، جدلاً واسعاً بظهوره أثناء أداء اليمين الدستوري في مجلس الشعب داخل البرلمان أول أمس الثلاثاء.

وظهر عارف الطويل بالصور التي أعاد نشرها عبر “فيسبوك” ورصدتها وطن، وهو يُقسم على القرآن الكريم والإنجيل معًا، ما أثار تساؤلات الشعب والجمهور، الذي وصف ما فعله بالجريء، بينما اعتقد آخرون أنه فعل ذلك دون قصد.

وبعد الجدل المُثار، خرج عارف الطويل عن صمته، وأكد أنه لم يخطئ كما يعتقد الناس، وأنه تعمد القسم على القرآن والإنجيل سوياً، وكتب: “نعم أنا أول من وضع يده متعمداً على القرآن والإنجيل معاً أثناء القسم ، هكذا علمتنا أمي ضمن عائلتي السورية وهذا ما تعلمته في مدرستي السورية “.

وتابع: “نشأت على احترام الأديان وعدم التفريق بينها ، لهذا وضعت يدي على القرآن والإنجيل معاً “.

وختم: “ما أتمناه بشدة أن نكون جميعاً أمام الشعب السوري على قدر هذا القسم فعلاً لا قولاً”.

رسالتي إلى من يتداول جزء من صورة ———————–نعم أنا أول من وضع يده متعمداً على القرآن والإنجيل معاً… Gepostet von ‎عارف الطويل‎ am Montag, 10. August 2020

وكان عارف الطويل قد انتسب إلى عضوية مجلس الشعب عام 2016، ويعرف بمواقفه الموالية للنظام السوري.‏

وهو فنان ومخرج وعضو برلمان سوري انتسب إلى نقابة الفنانين السوريين في عام 1986، وشغل منصب رئيس ‏مكتب الدراما في النقابة بين عامي 1998 و2002.‏