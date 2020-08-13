“صداقة الإمارات أخطر من عداوتها”.. مستشار أردوغان يفضح “قرصان الخليج” وفعله “الخسيس” مع قطر

هاجم ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقال له بصحيفة “يني شفق” التركية حكام الإمارات بشكل عام ومحمد بن زايج ولي عهد ابوظبي بشكل خاص حيث أنه الحاكم الفعلي للبلد الخليجي، واتهم أبوظبي بممارسة الدسائس والألاعيب والحملات الممنهجة.

“أقطاي” قال في مقاله إن الإمارات تسلك موقفا عدائيا ضد بلاده، لا يمت للأخلاق بصلة ولا يعترف بقواعد.

واتهم مستشار أردوغان الإمارات، بتبنى سياسة ضد تركيا في كل الأصعدة، ظانة أنها تحاول قطع الطريق أمامها، مشددا على أن تركيا تحاول عبر سياساتها الأكثر إنسانية وإيجابية، أن تكبح جماح هذه التحركات اللاأخلاقية وغير القانونية.

وأضاف أن الإمارات فرضت حصارًا وعقوبات على قطر بسبب علاقاتها التجارية مع إيران، لكن بحسب بيانات منظمة الجمارك الإيرانية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإيران 13.5 مليار دولار.

وتابع: “نحن نأمل أن يتطور هذا التعاون أكثر وأكثر، فلا مشكلة لدينا في ذلك، وليرتفع حجم التبادل التجاري بين الدول الإسلامية أكثر من ذلك بكثير؛ لكن لماذا قطر فقط تُلام وتُعاقب على ذلك؟”.

وتحت عنوان “صداقة الإمارات أخطر من عداوتها”، كتب “أقطاي” منتقدا هذا التناقض اللافت في منهجية العلاقات الإماراتية، متسائلا حول نوع الولاء والصداقة الذي يمكن أن تتمتع به الإمارات إزاء حليفتها الأهم السعودية.

وتتهم تركيا الإمارات، بالتورط في محاولة الانقلاب العسكري الفاشل منتصف 2016، ضد حكم الرئيس “رجب طيب أردوغان”.