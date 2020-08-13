الكويتيات لم يقدرن على مقاومة وسامته.. “شهاب ملح الانستغرام” يكشف عن تلقيه عروضاً للزواج من فتيات كويتيات!

كشف نجم السوشيال ميديا الإيراني شهاب غفوري، والمعروف إعلامياً باسم “شهاب ملح انستجرام”، عن تلقيه عروضا كثيرة للزواج من فتيات خليجيات، وخاصة من الكويتيات.

وقال شهاب بفيديو عبر “سناب شات”، رصدته “وطن”: “الكثير من الفتيات يدخلون لي عبر الخاص، ويعرضون علي الزواج مُقابل إعادتي إلى الكويت معزز مكرم”.

وتابع شهاب: “والنعم في كل فتاة خليجية كويتية، أتشرف بالزواج بكويتية، وهذا الشيء فخر لي، وأتشرف بالزواج بأي خليجية”.

ورفض شهاب هذه العروض قائلاً: “شكراً على هذا الاقتراح الحلو، ولكن أنا أحترم الكويت، وقوانينها، والقرار الذي صدر من الداخلية الكويتية، وأي شيء يقومون بإقراره وتنفيذه أنا أحترمه”.

وأكد شهاب أنه يرفض التحايل والتلاعب على القانون بأساليب ملتوية ليعود إلى الكويت، مكرراً شكره للكويتيات اللواتي عرضن عليه الزواج لإعادته إلى البلاد.

وكانت قد تسببت مقاطع مخلة بالآداب نشرها “شهاب” على حسابه في “سناب شات”، في القبض عليه من قبل رجال وزارة الداخلية الكويتية .

وأحيل شهاب الى التحقيق، حيث تقرر احتجازه في النظارة، ثم أُبعد عن البلاد للصالح العام.

الداخلية الكويتية : القبض على مشهور " إيراني الجنسية " بعد نشره فيديو مخل بالآداب العامة تمهيداً لإبعاده عن البلاد .. !#الكويت pic.twitter.com/6Cl8FXHsX7 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) July 20, 2020

وفي أول ظهور لشهاب من الطائرة أثناء الترحيل، قال: “أنا أهتم لأمر واحد فقط، وهي أمي، تخيلوا أنهم رفضوا أن يعطوني هاتفاً لأتحدث معها، لكني هاتفتها لاحقاً بعد منتصف الليل وأنا في الطائرة، وهي تعتقد أنني نائم”.

وأشار شهاب إلى أنه صدم والدته بإخبارها أنه في الطائرة، مضيفاً: “ضعوا نفسكم مكانها، مكان الأم، كيف ستشعر؟”.

وتابع شهاب باكياً ومنهاراً:” أنا عمري 18 عاماً فقط، أطلع وأصور، جاهل ومراهق يصور، اليوم يصور بكرة ينسى ويكبر، يتعلم من أخطاءه”.

واستعرض شهاب جواز سفره الإيراني مُعرباً عن اعتزازه به: “هذا هو جوازي وأفتخر إني إيراني، وأفتخر إني ولدت وعشت وكبرت في دولة الكويت، على رأسي دولة الكويت وعلى راسي جنسيتي التي تحاولون معرفتها منذ أربع سنوات”.

فيديو/ شهاب يروي اللحظات الاخيرة له قبل إبعاده عن الكويت..حيث أضاف قائلا: يما أنا بخير وتشوفين عند فيلاتنا وأشوف كل طهران. pic.twitter.com/sFcS0K3U9y — المجلس (@Almajlliss) July 21, 2020

ووجه شهاب سؤالا للجمهور: “ماذا استفدتم؟ جميعنا نعلم ماهو تاريخ إيران، وأعشق الكويت”.

وحاول شهاب نفي تهمة تصوير مقاطع مُخلة عن نفسه، وقال: “هم يتصلون بي ويطلبون مني أن نقوم بالتصوير، وأمام الكاميرا يدعون أنني أصورهم دون رضاهم، لا أقول سوى حسبي الله ونعم الوكيل، أعلم أنكم تتشمتون بي، لكنكم لا تعلمون من هو شهاب الحقيقي”.

وفور وصوله إلى طهران، نشر شهاب مقطعاً من داخل منزله هناك وعلق: “ها أنا في فيلتنا، شاهدوا جمالها، والجبال أمامنا، نشاهد من هنا كل طهران”.

وأكد شهاب لمتابعيه أنه سيستمر في التواصل معهم ونشر فيديوهات لتسليتهم، لكنها ستكون مقاطع يستفيدون منها، وختم: “سأستمر وسأقدم موهبتي وأسليكم وأنزل فيديوهات، لأنني تعودت عليكم، ولكن فراق والدتي كسرني”.

ويُطلق “غفوري” على نفسه “شهاب فخر الكويت” ولديه متابعة واسعة على سناب شات .