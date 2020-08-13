تعتيم على وضع بشار الأسد الصحي.. سقط فجأة أثناء كلمة له بالبرلمان والرواية الرسمية “انخفاض بضغط الدم”

نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن التلفزيون السوري التابع لنظام بشار، أن رئيس النظام أصيب بانخفاض في ضغط الدم لبضع دقائق أثناء إلقائه كلمة أمام البرلمان ثم استأنف كلمته بشكل طبيعي.

وقال التلفزيون إن الكلمة التي كان من المقرر أن تبث وقت الظهر ستذاع بالكامل في الساعة 1830 بالتوقيت المحلي.

ووسط ما وصفه ناشطون بالتعتيم المتعمد على الوضع الصحي لرئيس النظام بشار الأسد، لم يورد التلفزيون مزيدا من التفاصيل.

وقالت وكالة الأنباء السورية النظامية إنه “في تمام الساعة السادسة والنصف مساء تتابعون كلمة السيد الرئيس بشار الأسد أمام أعضاء مجلس الشعب والتي تخللها توقف لبضع دقائق ناتج عن حالة هبوط ضغط طفيفة أصابت السيد الرئيس قبل أن يعود ليستأنف الكلمة بشكل طبيعي”.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية قد أعلنت في وقت مبكر من يوم أمس الأربعاء، أن الأسد سيلقي كلمة أمام أعضاء مجلس الشعب عقب إجراء الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي والتي ندد بها المراقبون من المعارضة والمستقلين باعتبارها مهزلة في بلد يخضع لحكم حزب البعث.

وقليلا ما تتحدث وسائل الإعلام الرسمية عن صحة بشار الأسد (55 عاما) الذي يحكم بلدا يواجه انهيارا اقتصاديا وشهد حربا استمرت نحو عشر سنوات وأودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وشردت ملايين آخرين.