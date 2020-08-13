“أتمنى الا يبيعك أصدقائك”.. “شاهد” حنان عشراوي تُفحم ابن زايد بتعليق ناري جعله يضع رأسه بالتراب كالنعام!
علقت السياسية الفلسطينية البارزة، حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على الإعلان الإماراتي الإسرائيلي بتطبيع العلاقات بينهما، اليوم الخميس، برد أفحمت فيه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
وسخرت عشراوي في تغريدة رصدتها “وطن”، من التبرير الإماراتي الذي ساقته من أجل إعلان تطبيعها بأنه سيوقف أي عملية ضم إضافي من قبل إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وقالت عشراوي في تغريدتها: “خرجت الإمارات بتعاملاتها/ تطبيعها السري مع إسرائيل إلى العلن، من فضلكم لا تقدموا لنا معروفا، لسنا ورقة التين لأحد”.
وتابعت عشراوي موجهة الحديث لابن زايد: “آمل آلا تتعرض بلادك للسرقة، وألا تشعر أبداً بألم العيش في الأسر تحت الاحتلال، آمل ألا تشهد أبداً هدم منزلك أو قتل أحبائك، وألا يتم بيعك أبدا من قبل “أصدقائك”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اليوم الخميس نبأ تطبيع العلاقات بشكل كامل بين كل من الإمارات والكيان الإسرائيلي.
وكتب ولي عهد أبو ظبي عبر حسابه بتويتر بأنه وف في اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تم الاتفاق معهم على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كما اتفقت بلاده وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولاً إلى علاقات ثنائية، على حد قوله.
كما و يشار إلى أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بحسب ما تتداول وسائل إعلام عربية سيشمل فتح السفارات والطيران المباشر واتفاقيات التعاون الأمني بين البلدين.