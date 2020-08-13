“أتمنى الا يبيعك أصدقائك”.. “شاهد” حنان عشراوي تُفحم ابن زايد بتعليق ناري جعله يضع رأسه بالتراب كالنعام!

علقت السياسية الفلسطينية البارزة، حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على الإعلان الإماراتي الإسرائيلي بتطبيع العلاقات بينهما، اليوم الخميس، برد أفحمت فيه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وسخرت عشراوي في تغريدة رصدتها “وطن”، من التبرير الإماراتي الذي ساقته من أجل إعلان تطبيعها بأنه سيوقف أي عملية ضم إضافي من قبل إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وقالت عشراوي في تغريدتها: “خرجت الإمارات بتعاملاتها/ تطبيعها السري مع إسرائيل إلى العلن، من فضلكم لا تقدموا لنا معروفا، لسنا ورقة التين لأحد”.

Israel got rewarded for not declaring openly what it's been doing to Palestine illegally & persistently since the beginning of the occupation. The UAE has come out in the open on its secret dealings/normalization with Israel. Please don't do us a favor. We are nobody's fig leaf! https://t.co/6e8x7EhF2v — Hanan Ashrawi (@DrHananAshrawi) August 13, 2020

وتابعت عشراوي موجهة الحديث لابن زايد: “آمل آلا تتعرض بلادك للسرقة، وألا تشعر أبداً بألم العيش في الأسر تحت الاحتلال، آمل ألا تشهد أبداً هدم منزلك أو قتل أحبائك، وألا يتم بيعك أبدا من قبل “أصدقائك”.

May you never experience the agony of having your country stolen; may you never feel the pain of living in captivity under occupation; may you never witness the demolition of your home or murder of your loved ones. May you never be sold out by your "friends." https://t.co/CBaNl1QQqx — Hanan Ashrawi (@DrHananAshrawi) August 13, 2020

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اليوم الخميس نبأ تطبيع العلاقات بشكل كامل بين كل من الإمارات والكيان الإسرائيلي.

وكتب ولي عهد أبو ظبي عبر حسابه بتويتر بأنه وف في اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تم الاتفاق معهم على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كما اتفقت بلاده وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولاً إلى علاقات ثنائية، على حد قوله.

During a call with President Trump and Prime Minister Netanyahu, an agreement was reached to stop further Israeli annexation of Palestinian territories. The UAE and Israel also agreed to cooperation and setting a roadmap towards establishing a bilateral relationship. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 13, 2020

كما و يشار إلى أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بحسب ما تتداول وسائل إعلام عربية سيشمل فتح السفارات والطيران المباشر واتفاقيات التعاون الأمني بين البلدين.