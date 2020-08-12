“عذر أقبح من ذنب”.. مدير مجموعة mbc علي جابر يظن ان تغريدته حول انفجار بيروت فُهمت خطأ!

عاد الإعلامي اللبناني ومدير مجموعة mbc علي جابر، إلى إثارة الجدل مجدداً، بعد تغريدته التي عبر فيها عن غضبه عقب الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء الماضي، باستخدام كلمة بذيئة جداً موجهة إلى الحكومة اللبنانية.

وعلى قاعدة “عذر أقبح من ذنب”، كتب علي جابر تغريدة رصدتها “وطن”، محاولاً تلطيف الأجواء بعد حذفه التغريدة الاولى التي رصدها الناشطون وقاموا بتداولها قائلاً :” اظن ان تغريدتي فُهمت خطأ والرجوع عن الخطاء فضيلة “.

اظن ان تغريدتي فُهمت خطاء و الرجوع عن الخطاء فضيلة. — Ali Jaber (@alimouinjaber) August 12, 2020

وكان علي جابر كتب تغريدة فجرت موجة غضب واسعة قال خلالها :” أولاد الـ…. ولا أستثني أحداً، كلن يعني كلن”.

الإعلامي اللبناني ومدير قناة mbc علي جابر يعلّق على تفجير لبنان في العاصمة #بيروت بكلمات جريئة جدًا pic.twitter.com/j0nX9VDMjA — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) August 5, 2020

ورغم أن حجم الكارثة أكبر مما يتصوره عقل بشري، إلا أن الجمهور هاجم علي جابر لاستخدامه ألفاظاً كهذه للتعبير عن غضبه، خاصة أنه يشغل منصباً إعلامياً كبيراً في الإعلام العربي بحسب تعبيرهم.

ولم يسلم جابر مدير مجموعة mbc من الانتقادات التي وجهت له، رغم محاولته الاعتذار عما بدر منه، إذ كان له المتابعين بالمرصاد مهاجمين تصرفه والكلمات التي كتبها عقب الكارثة التي ضربت لبنان.

تضرب انت ونفسيتك ولا مش خطأ وحاج تعتذر يا قذر !! — Rima Saliba (@salibareema) August 12, 2020

مسيو علي جابر كونك عميد بجامعة دبي



كاتب "خطاء" هي بتنكتب هيك "خطأ" بس عشان قبل ما تنظر على اهل الجنوب تبقى تعيد شوي دروس القواعد ,لانو انت عميد بجامعة وقصص مش حلوة بحقك 🖤



قاسية شوي بس بلعا صحتين 😁 — maya🎀🎀🎀 (@mayajaber34) August 12, 2020

يا عيب الشوم عليك…اذا استاذ جامعي وهيك …كنا اخدينك مثال يحتذى به…اهل الجنوب تهجرو على بيروت وضواحيها بعد الاجتياح وصارت بيروت وضواحيها مسقط رأسنا ..لبنان بكل شبر فيه هوي وطن للجميع واي جرح بأي منطقة هوي جرح لكل لبناني داخل وخارج لبنان pic.twitter.com/jAp6E6hEkM — Mohamad El Sayed (@SayeddMohamed) August 12, 2020

وهز انفجار مدوي العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء الماضي، خلف دماراً هائلاً وآلاف القتلى والاصابات في صفوف المدنيين، بسبب شحنة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في مرفأ بيروت منذ ستة سنوات، بلغ وزنها أكثر من 2750 طناً، لتردي أكثر من 171 شخصاً، وتصيب أكثر من 6 آلاف آخرين.

كما وأعلنت الحكومة اللبنانية تقديم استقالتها بعد موجة غضب عارمة ضد كل المسئولين اللبنانيين، والتي تأتي استمراراً لتظاهرات قام بها اللبنانيون منذ شهور طويلة قبل الانفجار، نظراً للوضع الاقتصادي المنهار في البلاد.

وأظهرت تقارير بأن جهاز أمن الدولة اللبناني كان قد حذّر الرئيس ورئيس الحكومة في تقرير خاص من خطورة شحنة نترات الامونيوم المتواجدة في المرفأ، وقدرتها على تدمير بيروت في حال وقوع انفجار فيها.

وتشهد الدولة اللبنانية تظاهرات واسعة ضربت أماكن مختلفة من العاصمة اللبنانية ومحافظات أخرى، مطالبة بتغيير النظام السياسي اللبناني، وإصلاح الحياة الاقتصادية والعامة التي نهشها الفساد وأصبحت عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطن.