ماذا فعلت الأميرة هيا بحاكم دبي محمد بن راشد حتّى جعلته يبحث عنها في البحر!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورةً أثارت سخرية واسعة لحاكم دبي محمد بن راشد.

وتُظهر الصورة محمد بن راشد وهو يسبح مُخرجاً رأسه من المياه، في صورةٍ حظيت بتعليقاتٍ ساخرة من المغردين .

واعتبر بعضهم انّ هذه نتيجة ما أوصلته إليه الأميرة هيا التي قادته للمحاكمة في المحاكم البريطانية .

حاكم دبي المعتوه بعدما تركته الأميرة هيا الحسين وهو مازال يبحث عنها في اعماق الخليج الفارسي pic.twitter.com/DXw8EPORuK — عمار أبو اليزيد (@cPPgrLNOZJZMEa8) August 12, 2020

شخطبوط #الإمارات 😂😂😂😂

كله ذنب هيا بنت الحسين ..

كل الفيوزات حقه انحرقت . pic.twitter.com/gJIHndrsQJ — المراقب الشرعي (@ALMURAQB_ASSAD) August 10, 2020

وكانت الأميرة هيا، أكدت للمحكمة البريطانية العليا أن محمد بن راشد طلقها في فبراير 2018 وأراد تزويج ابنتها الجليلة (١١ عاما وقتها) من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأن أفراد من العائلة زاروا الرياض لهذا الغرض في فبراير ٢٠١٨. بحسب ما نقلته وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية

وكشف القاضي البريطاني آندرو ماكفارلاين، تفاصيل صادمة حاول حاكم دبي محمد بن راشد اخفائها، مشيراً إلى أنه أمر بخطف ابنتيه، وكان العقلَ المدبر لحملة تخويف لزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين.

وقال القاضي إنه يعتبر سلسلة من المزاعم التي قالتها الأميرة هيا حقائق مُثبَتة، وذلك خلال معركة قانونية على حضانة ابنتيهما، بالمحكمة العليا في لندن.

المحكمة العليا البريطانية نشرت حُكمين صدرا في معركة قضائية بين الأميرة هيا وحاكم دبي محمد بن راشد، بخصوص الوصاية على طفليهما.

وجاء في تقرير لموقع “بي بي سي“، أن حاكم دبي اختطف وعذَّب وهدَّد أولاده وبناته، ولم يكن منفتحاً ولا صادقاً مع المحكمة.

وقالت المحكمة إن تصرف محمد بن راشد منذ نهاية عام 2018 بطريقة كانت تهدف إلى ترهيب وتخويف الأم (هيا بنت الحسين)، كما انه شجع الآخرين على القيام بذلك نيابة عنه.

ويضيف الموقع أن حملة تخويف قام بها عملاء الشيخ محمد بن راشد وسمعت المحكمة أن بندقية وضعت مرتين على وسادة هيا بنت الحسين وكان المسدس في وضعية السماح بإطلاق النار. كما هبطت طائرة هليكوبتر خارج منزلها مع تهديد بنقلها إلى سجن صحراوي بعيد.