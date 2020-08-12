كان على علاقة معها .. سكران في الكويت هجم على صديقته بمنزلها وهذا ما فعله بشرطي حضر لإنقاذها منه!

تهجّم رجل سكران على شقة صديقته في إحدى مناطق محافظة حولي بالكويت واعتدى عليها بالضرب.

وعندما استنجدت بعمليات وزارة الداخلية ووصل رجال الأمن ضرب أحدهم.

واستنجدت السيدة برجال الأمن لتخليصها من المعتدي، وتوجهت دورية أمن إلى مكان البلاغ وعند وصول عناصرها، حضر شرطي إلى الشقة وطرق بابها ليخرج له المتهم ثم يعتدي عليه بالضرب، وتم طلب قوة من الإسناد لإحكام السيطرة عليه.

وقال مصدر أمنيّ إنّ رجال الأمن أحالوا المتهم والشاكية إلى التحقيق، وتبين أنها كانت على علاقة معه، وعندما أرادت إنهاءها، حضر إلى شقتها واقتحم بابها.وفق صحيفة “الراي”

وتم حجزه الرجل في نظارة المخفر بتهمة السكر والتهجم والاعتداء على رجل أمن، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.